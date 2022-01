Els talibans ordenen la decapitació de maniquins a botigues de l'Afganistan

Talibans @ep





Les autoritats instaurades pels talibans a la província afganesa d'Herat (nord-oest) han ordenat la decapitació de maniquins en botigues argumentant que van contra l'islam, per la qual cosa els figurins exposats no podran comptar amb el cap.





Durant les últimes hores han circulat diversos vídeos en xarxes socials en què es poden veure persones tallant el cap als maniquins per al seu ús en aparadors.





" Són ídols ", ha dit en declaracions a l'agència alemanya de notícies Azizul Rahman, director provincial del Ministeri per al Foment de la Virtut i la Prevenció del Vici, que va substituir la cartera de Dona després de la restauració de l'Emirat Islàmic de l'Afganistan.





Així, ha manifestat que els maniquins "han de ser eliminats", mentre que el president de la cambra de comerciants de Herat, Abduluadud Fiazada, ha ressaltat que els propietaris de botigues van intentar explicar als talibans que no és el cas, si bé no ho van aconseguir.





En aquest sentit, Faizada ha ressaltat que els comerciants "van gastar entre 80 i 120 dòlars a cada maniquí" i ha defensat que "poden veure's en botigues a tots els països musulmans".





La mesura ha estat anunciat després que les autoritats de la província afganesa de Balj (nord) han anunciat el tancament de tots els banys públics per a dones, en el marc de les restriccions imposades pels talibans als drets de les afganeses des que es van fer amb el poder a l'agost.





Des que els talibans van aconseguir el control de l'Afganistan a mitjan agost amb la seva irrupció a Kabul, han establert una sèrie de normes amb què han sepultat els petits, però importants avenços que en anys anteriors les dones havien aconseguit conquistar.





La setmana passada, les autoritats van prohibir a les dones fer viatges llargs pel seu compte i van exigir que estiguessin acompanyades per un familiar proper. Així mateix, es va fixar la prohibició de reproduir música als automòbils, així com la presència dins dels mateixos de dones que no vagin vestides amb el hijab.





Els talibans han instaurat un govern marcat per la manca de dones i representants d'altres grups polítics. Tot i això, el viceprimer ministre de l'Afganistan, Abdulsalam Hanafi, ha ressaltat a l'octubre que aquest Executiu "és inclusiu" i ha afegit que el grup fonamentalista ha intentat incorporar tots els grups ètnics i sectors socials a les noves autoritats.