TVE elimina les imatges de Verónica Forqué a 'MasterChef Junior' "per respecte a ella ia la seva família"

Verónica Forqué a la presentació de Masterchef Celebrity @ep





Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha decidit eliminar les escenes de 'MasterChef Junior' en què apareixia Verónica Forqué , l'actriu que va morir el 13 de desembre passat, i no serà a la final d'aquest dijous que es disputen Olivia, Carla, Guillem i Ariel a La 1 de TVE.





Així ho han confirmat fonts de la Corporació pública, que han detallat que la decisió de no emetre les imatges de Forqué ha estat adoptada "per respecte a ella i a la família".





La intèrpret va ser trobada morta a casa seva a Madrid a conseqüència d'un suïcidi, poc temps després d'emetre's la darrera edició de MasterChef Celebrity , el programa de La 1 que va abandonar per voluntat pròpia.





En la seva última compareixença davant del Parlament, el president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero , va abordar la col·laboració de l'actriu Verónica Forqué a l'última edició de 'Masterchef Celebrity' després de ser preguntat per la senadora del PSOE Josefina Bueno.





"El seu comiat del programa s'havia fet viral i encara que és clar que el programa no va ser l'única causa dels seus problemes de salut mental, queda clar que aquesta dona estava demanant ajuda, ningú no ho va veure i el programa hauria d'haver estat més caut", va dir la socialista, per després afegir que "l'actuació del problema és criticable perquè només veure les seves aparicions es nota que no estava bé i potser el programa l'estava portant al límit".





"MasterChef ho veiem no com un programa de reality, sinó com un concurs d'habilitats. De vegades els matisos entre l'un i l'altre són discutibles. Jo crec que moralment els hem de discutir", va apuntar Pérez Tornero.





Així mateix, ha defensat que una cosa és el que faci una televisió pública "controlada, supervisada per un Consell d'Administració, per un Parlament" i "una altra cosa és el que, a partir d'això, facin les xarxes socials" que, actualment , es caracteritzen per "desenvolupar més desinformació que formació i per desenvolupar més els aspectes negatius que els positius amb la persona".





"Això no és una disculpa per al que pugui fer Radiotelevisió Espanyola. Al contrari. Admet-ho com l'assumpció per part meva i per part de RTVE de la responsabilitat que tenim sobre aquest o altres assumptes semblants que puguin produir-se. Reflexionarem profundament sobre aquest tema. Apel·larem a l'Acadèmia, als investigadors, als grups socials perquè això no es pugui ni debatre en els propers temps", va concloure el president.





'MasterChef Junior' celebrarà el seu gran final el dia de Reis, amb les visites de David Bustamante, Martín Berasategui i Eneko Atxa. Els finalistes es veuran les cares en un viatge a l'Antic Egipte i a Cadaqués el dijous 6 de gener, a les 22.00 hores a La 1.





A més del trofeu del programa i els 12.000 euros per continuar la seva formació, el guanyador completarà la seva formació amb un curs de cuina de quatre dies al Basque Culinary Center, on els joves poden estudiar gastronomia a nivell universitari per convertir-se en futurs professionals de prestigi.