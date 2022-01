El mètode d'Athenea Healthcare Group en la gestió de la covid reconegut per la Universitat de Stanford

Athenea Healthcare Group la consultora especialitzada en la gestió d'entitats sanitàries, ha estat protagonista d'un dels capítols que conforma el llibre ' Business Model Reconfiguration during COVID-19 '. És una publicació que ha adquirit prestigi internacional després de proporcionar una visió sobre la reconfiguració dels models de negoci a Espanya, Itàlia i el Regne Unit durant la COVID-19.





La Dra. Carmen Parra, autora del capítol afirma als mitjans que "buscàvem experiències a Espanya que demostressin que es podia col·laborar i treballar amb el tema de la Covid-19 des de diferents àmbits. I quan vam veure el cas d'Athenea, ho vam tenir clar". L'organització, amb recursos propis, han aconseguit col·laboracions i cooperacions entre entitats en temps exemplars complicats.





No només el llibre ha tingut una gran repercussió, sinó que el capítol mateix és un èxit rotund. De fet, la Universitat de Stanford de Califòrnia, als Estats Units, utilitza el model d'Athenea HG per poder mostrar l'èxit de l'empresa a nivell acadèmic. Al capítol destaca el poder, els rols i les responsabilitats són claus per poder superar la situació de crisi i acaba generant valor i avantatges competitius.





Des d'Athenea HG, Belén Marrón, ha assegurat que "aquesta crisi ens va ensenyar que quan els valors, els propòsits i les voluntats estan alineats amb l'empresa, la societat civil i l'administració pública som capaços de lluitar pels mateixos objectius".