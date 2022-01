Quants diners s'emporta Hisenda amb els premis d' 'El Niño''?

Sorteig del 'Nen', arxiu /@EP





L'Estat ingressarà un màxim de 19,5 milions d'euros dels 700 que reparteix al sorteig d' 'El Niño', segons els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha), que han apuntat que el 2022 podran per primera vegada investigar els premis "sospitosos" gràcies a la Llei de prevenció del frau fiscal.





En un comunicat, l'entitat ha precisat que les previsions es basen en les xifres de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat i sempre que es venguin tots els números. Els responsables del Gestha han recordat que només estan gravats "els dos primers premis" del sorteig del 6 de gener, dotats amb 200.000 i 75.000 euros el dècim, respectivament.





Les seves projeccions apunten que els premiats amb el primer premi hauran d'abonar a Hisenda 32.000 euros, per la qual cosa en net ingressaran 168.000 euros, i els del segon premi en pagaran 7.000, fet que després d'abonar impostos els farà rebre 68.000 euros.





ES PODEN REBRE PRESTACIONS SI ET TOCA 'EL NIÑO'?





Per a aquells que comparteixin un d'aquests dècims, la normativa exigeix que cadascú pagui la part corresponent a la seva participació, independentment de quin sigui el percentatge jugat.





"Els premis no tenen cap impacte en l'IRPF dels agraciats, els quals només afegeixen a la seva declaració els rendiments que els generi els diners aconseguits, com els interessos bancaris. Tampoc els afecta per demanar beques, prestacions d'assistència o altres ajuts públics que depenguin dels ingressos i no del patrimoni”, han detallat. Tot i això, sí que s'hauria d'incloure a l'Impost sobre Patrimoni "si arriba al mínim autonòmic per presentar-lo".





CONTROL DELS "PREMIS SOSPITOSOS"





Els tècnics d'Hisenda s'han felicitat per l'entrada en vigor de la llei que els permetrà investigar els “premis sospitosos”, ja que els facilita rebre informació dels premis abonats, el perceptor i el seu representant legal, així com la data i la forma de pagament.





En aquest sentit, han incidit que una part dels premis són obtinguts per persones jurídiques, i dins d'aquestes les fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre concentren el 98% dels 714 milions distribuïts entre aquest tipus de societats.





Gestha ha demanat a les autoritats "obrir les investigacions tributàries i de blanqueig de capitals a les entitats jurídiques, així com a les persones que van guanyar grans premis en diferents sorteigs, abans que prescrigui la possibilitat d'investigar els fraus que podrien haver-se comès".





Segons la seva opinió, la llei de prevenció del frau del juliol del 2021 ja suposa "un primer pas decisiu", amb mesures que tenen impacte "dissuasiu".