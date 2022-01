La tradició pagana del tortell de Reis que es va tornar cristiana

El tortell de Reis | @EP





L'arribada dels Reis Mags és el moment més esperat pels més petits. Els nervis del dia 6 de gener, aixecar-se del llit i obrir els regals. Aquesta és una de les tradicions que se segueixen amb més forces. Però n'hi ha alguna que també es fa des de fa molts anys i que també s'espera amb ganes.





El ja mític i esperat tortell de Reis. És un dels productes que sempre són presents a la taula de les famílies quan s'acaba de menjar. S'hi troba la fava i el rei. Si toca el primer... La tradició diu que hauràs de pagar el tortell, mentre que si és la figura, la persona serà nomenada rei.





PERÒ... D'ON PROVÉ?





Les tradicions poden ser de fa milers d'anys o tan sols uns centenars. Hi ha tradicions que tenen molt clara la seva procedència, però d'altres potser no tant. En aquest cas, el tortell de Reis serveix per celebrar l'Epifania del Senyor. Si ho traduïm, significaria que és la manifestació de Jesús al món, és a dir, mostrar-ho als Reis d'Orient.





No obstant això, el tortell no prové d'una tradició cristiana, sinó que és més aviat una tradició pagana. Fa segles, el tortell es repartia entre tots dos i esclaus per celebrar l'arribada del sol després del solstici d'hivern. El significat de la fava ha canviat amb el pas dels anys. Si tocava a l'esclau, aquest tenia dret a un dia lliure.





L'elaboració del tortell també ha canviat. Al segle II també tenia forma rodona, però s'elaborava d'una manera ben diferent. Aleshores s'utilitzaven figues, dàtils i mel. Actualment és una massa dolça recoberta amb fruita gebrada.





ON SE SEGUEIX AQUESTA TRADICIÓ?





A França celebren El Rei de l'Haba i les famílies se sentin a menjar un dolç molt similar al tortell de Reis. A Portugal celebren 'Bolo Rei'. No es fan servir els mateixos ingredients que a Espanya, però si se celebra el mateix dia 6 de gener. A més, també se segueix la tradició del tortell a Mèxic i d'una manera molt similar a l'espanyola.