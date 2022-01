Salut comptabilitza gairebé 7.000 positius a través de les farmàcies

Conselleria de Salut, arxiu /@EP





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha comptabilitzat un total de 6.970 positius per test d'autodiagnòstic a través de les farmàcies les primeres 36 hores des de la posada en marxa d'aquest canal addicional i temporal de notificació.





Es tracta dels primers positius per automostra d'antígens notificats per les farmàcies catalanes autoritzades, ha informat aquest dimarts en un comunicat. Les farmàcies que notifiquen els positius són les que ja estaven autoritzades per fer tests d'antígens supervisats, unes 1.300 a Catalunya.