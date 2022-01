Quin temps farà a Espanya a l'hora de la cavalcada de Reis?

Els Reis d'Orient, a Sierra Nevada /@EP





La massa d'aire polar que ha entrat aquesta setmana a la Península provocarà un descens de les temperatures, que se situaran en valors més propis per a l'època, per la qual cosa els Reis d'Orient repartiran els seus regals amb fred, pluja, gelades i neu, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que preveu que, entre aquest dimarts i dimecres, el descens sigui en algunes zones de fins a 10 graus centígrads (ºC) o més en menys de 24 hores.





Com ha explicat el portaveu d'AEMET, Rubén del Campo, les cavalcades de Reis tindran lloc en un “ambient fred i plenament hivernal” i ha precisat que, malgrat que aquest dimarts “encara està sent temperat a bona part d'Espanya ja es nota una baixada de temperatures a àmplies zones de la meitat oest, que dimecres es farà extensiva a la resta de la Península i Balears”.









En aquest punt, ha concretat que el descens serà notable a bona part del centre i est peninsular i fins i tot extraordinari -en baixar més de 10ºC en vint-i-quatre hores- en punts del Cantàbric i del sud d'Aragó, al nord del País Valencià i en zones del sud-est.

D'aquesta manera, Del Campo ha subratllat que, després de la massa d'aire càlid que va deixar temperatures "extraordinàriament altes" per a les dates, especialment la nit de Cap d'Any i Any Nou, "torna el fred de ple hivern", amb una vigília a Reis que portarà temperatures "en molts casos" uns 15ºC per sota de les registrades el 31 de desembre i l'1 de gener. En el cas de Barcelona, s'esperen alguns núvols amb 10ºC sense risc de pluja i vent fluix.





El portaveu ha afegit que, després de Reis, les temperatures s'aniran recuperant, situant-se en general en valors propis per a l'època -"fred, però fred normal per al gener"-, amb gelades nocturnes que es prolongaran fins diumenge i que, en alguns casos, seran intenses, per exemple en zones de muntanya o del centre peninsular, on es podria baixar dels 7 o 8ºC sota zero.





PRECIPITACIONS





Pel que fa a les precipitacions, el pas de diversos fronts deixarà pluges a punts del nord, centre i oest de la Península, fonamentalment dimarts i dimecres, també a punts de les Balears, quedant a partir de dijous les pluges cada vegada més restringides a l'extrem nord peninsular i a les Balears també pot continuar plovent.





Dimecres a la tarda, seran probables les precipitacions a la meitat oest, especialment al sud de Castella i Lleó, a Extremadura, a punts de la Comunitat de Madrid, a l'oest de Castella-la Manxa i també a l'oest d'Andalusia. Podria ploure també a Galícia, Cantàbric, Pirineus, Catalunya i les Balears, encara que a totes aquestes regions les pluges seran més probables al matí i, en tot cas, a primeres hores de la tarda, ja que a partir de mitja tarda deixaria de ploure.





Del Campo també ha fet al·lusió a la neu, ja que la cota se situarà al voltant d'uns 600-800 metres al terç nord i al voltant de 800 a 1.000 metres a la resta de la meitat nord i zona centre, per tant, a l'hora de les cavalcades podria nevar a ciutats com Àvila, Segòvia, Lleó o Burgos.





Per tot això, el portaveu ha destacat que aquests fenòmens incrementaran “la sensació de fred que es farà més palpable després dels dies tan temperats viscuts últimament”.