Mor Joan Vinyals, fundador de l'Acadèmia Catalana de la Música, a causa de la covid-19

Joan Vinyals /@Facebook





El guitarrista barceloní Joan Vinyals ha mort als 63 anys. Tal com ha informat la seva família a través de les xarxes socials, la causa ha estat la covid-19. Vinyals va formar part de grups com Guitarras Mestizas, Box Office o Fuego!, i va ser reconegut com un dels guitarristes més actius de la seva generació.





Durant la seva trajectòria professional també va acompanyar i gravar amb artistes com The Driffters, Louisiana Red, Johnny Mars, Los Rebeldes, Companyia Elèctrica Dharma, Pau Riba, Gato Pérez, Laura Simó, Carme Canela, Alex Warner, Víctor Bocanegra, Roque Narvaja o Gerard Quintana, entre d'altres.





Actualment, liderava el seu propi grup, Joan Vinyals Band, i era el guitarrista de Santiago Auserón. Vinyals també va ser el fundador de l'Acadèmia Catalana de la Música (ATACAM) i president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).