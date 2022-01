Enrenou a Terrassa per la estafa en un número de la loteria de Nadal premiat

Grossa de Nadal, arxiu /@EP





Veïns i comerciants del barri de Can Boada de Terrassa no han pogut cobrar el premi del número de la loteria de Nadal 86.744, premiat amb 100 euros al dècim, que va vendre l'Associació de Veïns Grups Gibraltar-Lluís Companys i del qual alguns comerciants en van fer participacions.





Pel que sembla, un membre de l'antiga direcció de l'entitat veïnal va vendre els dècims però, el passat 21 de desembre, l'administració de loteria va donar la veu d'alarma en informar que no s'havien pagat els dècims reservats, segons informa el Diari de Terrassa.





Quan els responsables de l'entitat van mirar en el compte corrent de l'Associació per abonar la xifra a l'administració de loteria, van descobrir que estava a zero i, encara que van pagar de la seva butxaca els dècims ara han descobert que s'han venut més participacions que dècims premiats.





El regidor d'Estructura Territorial, Districtes i Equipaments de l'Ajuntament de Terrassa, Noel Duc, ha explicat que les primeres suposicions de l'entitat veïnal apunten que l'autor de l'estafa hauria estat un membre de l'antiga direcció de l'associació.





Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, encara no han rebut cap denúncia pels fets. La junta gestora de l'associació va convocar aquest dilluns una reunió al centre cívic del barri de Can Boada amb els veïns i els comerciants afectats per informar-los de les gestions que estan duent a terme en relació amb aquest assumpte.





L'entitat veïnal ha nomenat una junta gestora per investigar i aclarir l'ocorregut amb la voluntat de pagar la loteria i presentar la denúncia que correspongui.