El Tribunal Constitucional "no es mulla" i no veu delicte en saldar un deute amb sexe oral

Tribunal Constitucional, arxiu / @EP





El Tribunal Constitucional no s'ha "mullat" i ha avalat que es pugui saldar un deute amb sexe oral. L'Alt Tribunal no valora si reclamar una fel·lació com a manera d'abonar un pagament que es deu ha de ser legal o no perquè entén que “no té prou importància constitucional”. Així, avala la resolució de l'Audiència de Palma, que no va considerar delicte saldar un deute monetari entre adults mitjançant relacions sexuals.





La Secció 2 de l'Audiència de Palma, presidida per Diego Gómez-Reino, va sentenciar que pagar un deute contret de forma voluntària amb fel·lacions o "convertir-se en la xiribeva [prostituta]" del creditor mentre es liquidava el préstec no és constitutiu de delicte i per això va desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la víctima.



Així mateix, tal com informen alguns mitjans, va descartar que hi hagués un delicte continuat de coaccions, malgrat la petició del ministeri fiscal i del jutge instructor.

A QUÈ ES DEU LA SENTÈNCIA?

Els fets es remunten el setembre del 2019 quan una dona mallorquina de 38 anys, que en aquell moment tenia seriosos problemes econòmics, li va demanar diners al germà de la seva exparella, de 58 anys. L'home li va ingressar 15.000 euros que, segons la dona, s'anirien tornant a poc a poc quan pogués.

Al cap de pocs dies, segons la denúncia, l'home li va dir que com que li havia abonat els diners com un "favor", ella havia de fer-li dos o tres 'biberons' (fel·lacions) a la setmana. Tots dos es van veure en cinc ocasions per, després de xerrar una estona, tenir sexe oral al cotxe del denunciat.

D'UNA BONA RELACIÓ A LA INTIMIDACIÓ

La dona relata a la denúncia sentir-se amenaçada pel seu excunyat, amb qui fins aquell moment mantenia una bona relació. La demanda reflecteix diverses frases intimidatòries com "mentre duri el deute amb mi em faràs de xiribeva (puta)" o "Jo sóc molt radical. Jo tant puc ser agressiu com venjatiu. Ets conscient del que t'acabo de dir? No tinc gaires pietats el dia que em poso en pla de combat. No ho has de posar en dubte". Així mateix, segons la dona, el denunciat li va proposar anar "més enllà de les fel·lacions" i fer un 69.

Un temps després, la dona va explicar tot el que li va passar a la seva mare i a un amic, de manera que quan el denunciat se'n va assabentar, va augmentar el nombre de trucades i missatges d' assetjament, tal com consta a la denúncia presentada davant la Policia Nacional. El 3 de gener de 2020, la denunciant va rebre una carta certificada remesa pel seu excunyat amb tres fulls manuscrits vexant la dona i advertint-la que havia de complir o la denunciaria.

LES INTERPRETACIONS DE LA JUSTÍCIA

Els advocats de la víctima van reclamar la incoació d'un delicte d'abusos sexuals, mentre que el jutge instructor ho deixava en coaccions greus i la Fiscalia entenia que eren lleus. No obstant això, l'Audiència va desestimar el cas perquè entenia que hi havia consentiment lliure, cosa que va impulsar la denunciant a presentar un recurs d'inconstitucionalitat.

Ara, el Tribunal Constitucional no entra a valorar si hi va haver un delicte, però en decidir arxivar el cas perquè la demandant no ha justificat la seva “especial transcendència constitucional”, requisit bàsic de les demandes d'empara perquè sigui acceptada la seva tramitació, preval la sentència de l'Audiència de Mallorca, que no va considerar un delicte l'acord entre els dos adults.