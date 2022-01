Reclamen investigar com Montero ha multiplicat per 100 el seu patrimoni en 5 anys

La ministra d'Igualtat, Irene Montero /@EP





Irene Montero ha passat de tenir un patrimoni de prop de 7.000 euros a tenir-ne un de més de 600.000 en tan sols 5 anys. Per això, el diputat del Grup Mixt Pablo Cambronero ha demanat al Govern de Pedro Sánchez que investigui com pot ser això així.





Ho ha fet mitjançant una sèrie de preguntes que s'han registrat al Congrés i que ha recollit Europapress, moment en què ha assenyalat que Montero ha multiplicat el seu patrimoni “passant dels 6.823 euros el 2016 a 629.969 euros el 2021, segons les dades oficials aportades a la Cambra ia altres registres públics”.





És cert. El Butlletí Oficial de l'Estat del 26 de març de l'any passat va fer públiques les declaracions de béns i drets patrimonials d'alguns polítics i s'hi indicava que Irene Montero tenia 335.049,49 euros en béns immobles, 187.500 euros en assegurances de vida i plans de pensions i 107.420,33 euros guardats al banc .





"Sembla que o bé la ministra ha invertit increïblement els seus ingressos o bé els pans i els peixos s'han multiplicat miraculosament des del seu accés als llocs públics", ha manifestat Cambronero. "Obrirà una investigació el Govern central per esbrinar l'origen d'aquest increment patrimonial en tan pocs anys d'activitat exclusivament política?", va preguntar, alhora que va descriure com a "sorprenent" que el patrimoni de la ministra s'hagi multiplicat per 100.





PODEMOS PERD TRANSPARÈNCIA





Montero, a més de Ministra d'Igualtat, és militant de Podemos. I Podemos és cada vegada menys transparent a l'hora de fer públics els seus comptes. De fet, sempre havia presumit d'informar la ciutadania de quines eren les despeses i els ingressos, però ara han eliminat de la seva pàgina web l'apartat on es podia conèixer la declaració de béns dels membres de la formació.





A l'inici donaven molta informació sobre això però cada vegada van anar disminuint-la més, fins al punt de trigar un any i mig a actualitzar-la el 2017. Si bé és cert que ara ha publicat les dades del 2020, tal com hem esmentat no permet accedir a la informació específica de cada polític.





D'aquesta manera, la població que accedeixi al portal web de transparència Podemos podrà veure informació sobre els membres que pertanyen al Senat, al Congrés dels Diputats o a les assemblees regionals que sol·liciten transparència en aquest aspecte. De la resta, no.





A més, tampoc no ofereixen informació detallada de les donacions que els seus càrrecs fan a la formació. Per exemple, malgrat que assenyalen que un 85% de l'import es destina al fet que "es reforci el pressupost dels Consells Ciutadans, tant per a la seva activitat ordinària com per a la inversió en projectes socials", no desglossen el percentatge.