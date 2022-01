El TSJC fixa un 25% de castellà a un institut de Vila-seca

Una aula d'un institut /@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat un 25% d'educació en castellà a un institut de Vila-seca, en estimar parcialment un recurs d'una família del centre que demanava l'escolarització en català i castellà en proporcions equivalents.





La sentència de la sala contenciosa administrativa del TSJC, consultada per Europa Press, ha fixat en el curs i classe del fill de la família que s'inclogui el castellà com a llengua vehicular, que fixa en un 25% i per al que "haurà de efectuar l'adequació del projecte lingüístic del centre.









La família havia presentat el gener del 2020 un recurs contra una resolució de la Conselleria d'Educació que desestimava una sol·licitud de modificació del projecte lingüístic de l'institut.





Pel que fa a la petició de la família d'anul·lar el projecte lingüístic del centre, la sentència assenyala que el recurs es referia a un aprovat el 2018 i que ara està vigent un aprovat el novembre del 2020.





El tribunal ha subratllat que l'aprovat el 2018 no contemplava rebre en castellà cap matèria no lingüística, i que el projecte vigent "no contempla cap previsió respecte a la llengua castellana quant a llengua vehicular i d'aprenentatge, sense establiment de percentatge".





"El català és la llengua d'ús habitual, i encara que es contempla la llengua anglesa i alemanya, no hi ha previsió d'utilització del castellà. És evident que la previsió continguda al projecte lingüístic no respecta el percentatge mínim establert" del 25%, ni que s'apliqui a àrees, matèries o assignatures no lingüístiques, assenyala la sentència.





Per això, el TSJC sol·licita que "s'adeqüi" el projecte perquè reflectisca l'ús vehicular d'ambdues llengües oficials en una sentència, que no és ferma i davant la qual es pot presentar recurs de cassació.





La Generalitat recorrerà la sentència del TSJC, segons han explicat a Europa Press fonts de la Conselleria dEducació.





En una piulada recollida per Europa Press, l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) ha afirmat que "la valentia" de la família i l'entitat han fet possible la sentència.