Nou menors ferits en aixecar el vent i tombar un inflable en una fira valenciana

Bombers al costat de l'inflable /@Consorci de bombers





Nou menors van resultar ferits de diferent consideració aquest dimarts a última hora de la tarda en aixecar el vent i tombar una atracció infantil inflable a la Fira de Mislata (València), segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers i de la Conselleria de Sanitat .







Segons el 112 i el Consorci Provincial de Bombers, l'inflable es va aixecar a última hora de la tarda com a conseqüència d'una forta ràfega de vent i ha quedat estirat a terra. Fins al recinte de Mislata es van desplaçar efectius dels parcs de Paterna, Torrent i del cos de bombers municipal de València, amb mitjans sanitaris.





Fins al lloc dels fets la Conselleria de Sanitat va mobilitzar dues unitats del SAMU, un Suport Vital Bàsic i un transport assistit per assistir els ferits. Quatre van ser traslladats a hospitals de València. El pronòstic de tots ells era reservat encara que dos presentaven lesions de més gravetat, segons fonts d'aquest departament.





Cinc menors més van ser atesos fins ara a l'hospital de Manises, dels quals dos estan en observació, segons les mateixes fonts. Els dos ferits amb lesions més greus serien dues nenes de vuit i quatre anys, segons han informat a Europa Press fonts policials.





La Policia Nacional investiga les causes del succés, del qual es van fer càrrec agents d'Homicidis i de la Policia Científica. Els bombers van revisar la infraestructura de l'atracció per comprovar si hi havia més persones a sota i van descartar que hi hagués cap atrapat.





Per a aquesta jornada, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat tenia decretada la preemergència taronja per vent a tot l'interior de la província de Castelló i risc groc per vent al sud de Castelló, nord d'Alacant i interior sud de València.





L'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, s'ha mostrat "consternat" pel succés i, segons ha indicat en un missatge al compte de Twitter, ha seguit en primera persona l'operatiu per atendre els ferits. "Estem molt pendents de com evolucionen les dues menors ferides de caràcter greu. Gràcies als sanitaris, bombers i cossos de seguretat per l'extraordinària professionalitat", va assenyalar.