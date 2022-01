Alberto Rodríguez recorre davant el Constitucional la decisió de Batet de "privar-lo" del seu escó al Congrés

Alberto Rodríguez @ep





L'exdiputat d'Unides Podemos Alberto Rodríguez ha presentat un primer recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la decisió de la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet , de privar-lo del seu escó com a conseqüència de l'execució de la condemna del Suprem.





En un escrit de 93 pàgines, la defensa de Rodríguez sol·licita que el tribunal de garanties adopti la mesura cautelar urgent que li sigui tornada la seva acta de diputat "per evitar el dany irreparable" que provocaria tant a la seva persona com a tercers el manteniment de la decisió de Batet del mes d'octubre passat.





El Suprem va condemnar Rodríguez el 6 d'octubre a la pena de presó d'un mes i quinze dies com a autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat en una manifestació el 2014 amb l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes. La condemna comportava l'accessòria d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna. A la sentència, l'Alt Tribunal va resoldre substituir la pena de presó per la pena de multa de 90 dies amb quota diària de 6 euros (en total, 540 euros).