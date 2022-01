Sanitat retira un fàrmac comú contra la trombosi

Trombosi a la sang /@EP





L'Agència Espanyola de Medicaments ha ordenat la retirada del mercat d'un lot d'heparina sòdica per a perfusió després d'haver detectat un resultat fora de les especificacions al paràmetre d'activitat durant un estudi d'estabilitat del medicament en dos anys.





El lot que s'ha vist afectat i que s'ha de tornar al laboratori per risc mitjà és el 5002058 d'heparina sòdica (10 butllofes, sense alcohol bencílic) de 1000 u/la meva solució per a perfusió de CP Pharmaceuticals Ltd. El fàrmac en qüestió ha estat distribuït per Espanya per Saniproject SL





Aquest lot de heparina ha arribat a catorze comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, s'ha distribuït a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, a l'Hospital Universitari Quiron Dexeus i a la Fundació Salut Empordà .





