L'OMS continua recomanant una quarantena de 14 dies

Tedros Adhanom, director de l'OMS @EP







L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reiterat la importància d'aconseguir com més aviat millor que el 70 per cent de la població mundial estigui vacunada, per evitar que es produeixin noves variants de la COVID-19, i ha insistit que les quarantenes han de ser de 14 dies.





Així ho ha expressat l'epidemiòleg de l'organització, Abdi Mahamud, en una roda de premsa a Ginebra (Suïssa), celebrada aquest dimarts, en què ha advertit que els països no podran "accelerar" a la via d'escapament de la pandèmia mentre òmicron segueixi propagant-se amb la mateixa "intensitat" que delta.





L'expert ha explicat que abans de les festes de Nadal, uns 128 països havien notificat casos d'òmicron i ha apuntat que encara no disposen de prou dades "per dir que l'òmicron sigui més lleu que altres variants del coronavirus" . En aquest sentit, ha recalcat que la vacunació és fonamental per fer front al virus.





Diversos estudis, a què ha fet referència Mahamud, recullen que òmicron afecta principalment les vies respiratòries altes, que causa símptomes més lleus, en comparació amb altres variants que afectaven els pulmons. "El repte és la vacunació de les poblacions més vulnerables. El virus es multiplica en entorns amuntegats, no ventilats i sense vacunes. Aquest tipus d'entorns són els llocs ideals per a la mutació de la COVID-19. Ja ho vam veure amb beta, ho veiem amb delta i ho observem amb òmicron", ha afirmat.





QUARENTENES DE DUES SETMANES





D'altra banda, l'epidemiòleg ha detallat que a la majoria de les persones, el virus desapareix entre cinc i set dies després de l'aparició dels primers símptomes i en funció de la seva situació immunològica.





Per això, des de l'OMS recomanen mantenir les quarantenes durant 14 dies encara que entenen que en alguns països, com Espanya, s'ha reduït a una setmana d'aïllament.





"Els Estats han de prendre decisions sobre la durada de la quarantena en funció de la seva situació individual. És lògic mantenir el nombre de casos el més baix possible als llocs on aquests ja són escassos, però als llocs on es registren molts , hi ha interessos contraposats, com el de mantenir el funcionament dels països, que podrien justificar quarantenes més curtes", ha subratllat.





Pel que fa a la coinfecció flurona, l'expert ha desestimat la possibilitat que es converteixi en un nou virus, ja que "són dos virus diferents que utilitzen receptors diferents per atacar el cos".





ELS CASOS AUGMENTEN UN 50 PER CENT A AMÈRICA





Durant l'última setmana del 2021, els casos a Amèrica van augmentar un 50% i les morts van incrementar un onze per cent, segons les últimes dades de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS).





Durant el període comprès entre el 19 i el 25 de desembre, més de la meitat dels països i territoris de la regió van comunicar un increment de casos superior al 20 per cent. La variant òmicron es va notificar a 27 països i territoris d'Amèrica la darrera setmana del 2021.





Els tres països que van registrar un nombre més gran de nous casos han estat els Estats Units, Canadà i Argentina.