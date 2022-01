El Barça s'estrena a la Copa amb Dani Alves com a gran novetat

El FC Barcelona s'estrena a la Copa del Rei contra el Linares, equip amb què s'enfrontarà als setzens de final. I ho farà amb la gran novetat d'Alves, ja que el club ja l'ha pogut inscriure i podrà debutar en partit oficial en aquesta segona etapa com a blaugrana.





Dani Alves a la seva primera etapa al Barça /@EP





El matx començarà a les 19:30 hores i gràcies a la nova modalitat de la competició, que farà que l'eliminatòria es jugui a partit únic en lloc de amb la tradició anada i tornada, qualsevol pot donar la sorpresa i eliminar els equips 'forts'.





El Barça actual no té res a veure amb el que va deixar Koeman. Xavi Hernández està fent millorar l'equip malgrat les innombrables baixes de què disposa. I, encara que no estan al nivell d'anys anteriors, a priori són els favorits del partit: el Linares Deportivo és un modest club de Jaén que juga a la Tercera Divisió. Tot i això, el fet que el conjunt català hagi de jugar amb alguns futbolistes del planter pot situar-los en un nivell més similar.





DANI ALVES TORNARÀ A VESTIR DE BLAUGRANA





Per intentar guanyar el matx, Xavi Hernández ha convocat 21 jugadors. Com ja hem esmentat, la primera novetat a la llista és l'aparició del brasiler Dani Alves. A més, també torna Dembélé, que ha donat negatiu a la prova PCR que se li ha realitzat.







Després de guanyar contra el Mallorca, els blaugranes buscaran la segona victòria consecutiva. Però malgrat la incorporació dels dos jugadors esmentats, ho hauran de fer amb nombroses baixes. Lenglet i Umtiti estan indisposats. Dest, Sergi Roberto, Coutinho, Pedri, Memphis, Ansu Fati, Braithwaite, Ferran Torres, Gavi, Abde i Balde són baixa o per Covid-19 o per lesió. I Luuk de Jong ho és per sanció.





Així doncs, l'entrenador del Barça ha convocat Ter Stegen, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, O. Dembélé, Dani Alves , Neto, Jordi Alba, F. De Jong, O. Mingueza, Eric, Iñaki Peña, Nico, Jutglà, Álvaro Sanz, Comas, I. Akhomach, Guillem, Estanis i Mika Marbre .





Ells seran els que intentin donar al Barça el triomf que els classifiqui per als vuitens de final. Per la seva banda, des del club andalús intentaran donar la sorpresa davant de tota la seva afició a l'Estadi Municipal de Linarejos; fa setmanes que van vendre les 10.000 entrades disponibles.