Els animals de companyia ja són jurídicament membres de la família

Una parella passejant un gos a la platja /@EP





Els animals han deixat de ser "coses" a partir d'aquest dimecres i passen a considerar-se éssers vius "sentints", amb l'entrada en vigor de la proposició de Llei que modifica alhora el Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei de Enjudiciament civil quant al règim jurídic dels animals.





El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar definitivament aquesta proposició de Llei del PSOE el 2 de desembre passat i el 16 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Segons l'article 2 del Codi Civil, les lleis entren en vigor als 20 dies de la seva completa publicació al BOE, si no es disposa altra cosa.





La reforma afecta el Codi Civil de manera que el benestar dels animals haurà de ser tingut en compte en els processos de separació o divorci a l'hora de concretar el règim de convivència, custòdia, cura d'aquests, règim de visites i serà el jutge el encarregat de decidir a qui lliurar la cura daquests en funció del seu benestar.





A més, incorpora aquest concepte a l'hora de decidir en situacions d'herència, successió, per la qual cosa el jutge s'encarregarà de fixar el destí d'un animal en cas de defunció del propietari, atenent el benestar.





Així mateix, atenent la concurrència entre els maltractaments a animals amb la violència domèstica, de gènere, el maltractament i l'abús sexual infantil, inclou la limitació de la guàrdia i custòdia en els casos en què hi hagi antecedents per maltractament animal exercida com a forma de violència o maltractament psicològic daquests.





INEMBARGABLES





La reforma de la Llei hipotecària, en què s'introdueix un nou apartat a l'article 111, estableix que a partir d'ara els animals seran "absolutament inembargables" d'acord amb l'enllaç d'afecte amb la família. Això suposa, per exemple, que quan un jutge dicta un embargament de béns, només es podrà emportar allò embargable, entre el que ja no estaran inclosos els animals, que quedaran a cura de la seva família.





D'altra banda, en cas d'accident, els animals ja no quedaran abandonats com una maleta, sinó que hauran de ser atesos .





En concret, segons la norma, s'adequa el Codi Civil a la "veritable naturalesa" dels animals, de les relacions, particularment les de convivència, que s'estableixen entre aquests i els éssers humans", per a la qual cosa s'introdueixen a les normes relatives a les crisis matrimonials preceptes destinats a concretar el règim de convivència i cura dels animals de companyia.