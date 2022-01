Els millors consells per treure el màxim partit a les rebaixes del gener

Rebaixes @ep





Com cada mes de gener, arriben les tradicionals rebaixes que, a diferència del 2021, no estan afectades per les restriccions de moviment. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat una sèrie de consells per tenir en compte abans de sortir de compres.





1 .Fer llistes del que realment es necessita. Pensar allò que ens cal abans de sortir de botigues és una bona manera d'evitar compres impulsives.





2 . Saber que la normativa indica que els productes han d'haver format part de l'oferta habitual de l'establiment durant almenys un mes, i que la qualitat no pot ser diferent de la que tenien abans d'estar rebaixats.





3 . Comproveu que els objectes rebaixats mantenen el preu original al costat del rebaixat, o bé que s'indica de manera clara el percentatge del descompte.





4 . Encara que en alguns comerços s'estableixen unes condicions especials per a les compres a rebaixes (sobre les devolucions, l'acceptació del pagament amb targeta…), han d'estar clarament indicades i en un lloc visible.





5 . En les compres en línia, encara que el producte estigui rebaixat, el consumidor manté el dret a tornar-lo comunicant-ho al venedor en els 14 dies següents al lliurament.





6 . Conservar el tiquet o factura simplificada de les compres. Cal no oblidar mai que, si perd el tiquet, es perd també el dret a canviar, tornar o reclamar després de la compra.





7 . En cas de problemes i si no aconsegueix arribar a un acord, sol·licitar el full de reclamacions. I en tant que sigui possible, triar botigues adherides al sistema arbitral de consum: es presten a resoldre les diferències de forma ràpida i gratuïta.





8 . Recordeu que el servei postvenda i l'aplicació de la garantia són iguals durant les rebaixes o fora d'aquest període. Per cert, des del gener del 2022 la garantia de compra s'amplia de dos a tres anys.