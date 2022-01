Troben en un immoble un llop, galls, una gallina i material per mutilar animals

Imatge de fitxer de diverses gallines /@EP





Agents de la Policia Local de València, en col·laboració amb la Fiscalia de Medi Ambient, han localitzat aquest dimarts en un immoble de la ciutat una cadella de llop txecoslovac, deu galls i una gallina, segons ha informat aquest cos municipal. Així mateix, els policies van trobar material d'entrenament per als galls, utensilis per mutilar els animals i medicaments.





En aquesta operació coordinada juntament amb el fiscal de medi ambient van participar tres unitats de la Unitat de Medi Ambient (UMA), tres de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) i tres de la 7a Unitat de Districte de la Policia Local de la capital valenciana.





La intervenció s'ha dut a terme després que el jutjat d'instrucció número 9 de València concedís manament d'entrada i registre per accedir a un immoble ubicat al carrer Nova Tabarca on hi havia localitzat un viver de galls de baralla. Aquesta autorització s‟ha atorgat arran d'un servei fet l'octubre de l'any passat.





Aquest dimecres, la policia va fer l'entrada i el registre al costat de la Fiscalia de Medi Ambient i es van intervenir els esmentats animals, així com el material d'entrenament per als galls, els medicaments i els utensilis per mutilar els animals.





La cadella de llop va ser traslladada a una protectora. Hi ha dues persones investigades per aquests fets, no detingudes, i s'han fet diligències penals