El lisat bacterià OM-85 inhibeix i preveu la Covid-19

Un grup de científics del col·legi de medicina de la Universitat d'Arizona i Tucson van descobrir que el lisat bacterià OM-85 bloqueja la infecció pel virus SARS-CoV-2 causant de la Covid-19. Això és així perquè, segons van demostrar, disminueix la capacitat del coronavirus per unir-se al receptor ACE2 de la superfície de les cèl·lules dels pulmons.





Així doncs, si aquest estudi avança podria ampliar-se l'ús d'aquesta combinació d'extractes de bacteri anomenats OM-85; que fins ara s'usava per tractar altres infeccions pulmonars tant en adults com en nens.







Segons l'autoria principal de l'estudi en qüestió, que s'ha publicat recentment al Journal of Allergy and Clinical Immunology i la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, es tracta d'una anàlisi única ja que "les estratègies actuals de prevenció d'infeccions es basen en vacunes que fan que el nostre sistema immunològic respongui principalment produint anticossos”, però ells han apuntat per primera vegada “al receptor, el cadenat, amb un extracte bacterià”.





D'aquesta manera, en el seu assaig han vist que “protegeix contra la infecció amb virus viu”. En paraules de la investigadora, hi ha el cadenat de la paret cel·lular perquè no hi hagi res al que es pugui adherir la clau del virus”.





AQUEST PRETRACTAMENT PODRIA SERVIR PER A QUALSEVOL VARIANT





A inicis de 2020, quan es va iniciar la pandèmia, la doctora Vercelli i el professor Vadim Pivniouk, educador associat de la Facultat de Medicina i el Departament de Medicina Cel·lular i Molecular de Tucson, juntament amb altres membres de l'equip de recerca van analitzar les dades recollides un estudi de prevenció de l'asma.





Amb això, pretenien determinar si el tractament amb OM-85 va afectar el receptor ACE2 i l'enzim involucrat a la Covid-19. Així es van adonar que el pretractament de les cèl·lules pulmonars amb el lisat bacterià OM-85 prevenia la infecció per aquest nou coronavirus.





Però com apuntàvem, la manera com prevé la infecció és diferent de la de les vacunes o dels tractaments amb anticossos. I segons afirmen els investigadors, aquesta tècnica podria ser útil perquè seria efectiva contra qualsevol variant, cosa que no passa amb les vacunes.





“La idea és fer servir llisat bacterià per entrenar el nostre sistema immunològic perquè ens protegeixi dels virus, de la mateixa manera que aquells que estan exposats regularment a animals de granja estan protegits contra una multitud de bacteris i altres microbis”, va manifestar la investigadora Vercelli .







ALTRES TRACTAMENTS PER A LA COVID-19





La diferència entre l'OM-85 i els fàrmacs aprobats és que serviria per prevenir la malaltia, de la mateixa manera que fan les vacunes, mentre que altres que s'han aprovat són útils per impedir l'aparició de símptomes greus o per millorar l'estat de salut. dels que ja els han desenvolupat.









Per exemple, AstraZeneca va anunciar que el seu fàrmac AZD7442, que és una combinació d'anticossos d'acció perllongada, disminuïa fins a un 67% els casos de Covid-19 greu o mort si s'administrava en pacients que havien tingut símptomes durant cinc dies.





A més, recentment l'Agència Europea del Medicament ha aprovat l'ús d'emergència de l'antiviral Paxlovid de la farmacèutica Pfizer. En aquest cas, als països que l'aprovin se'ls podrà administrar als pacients de risc que no requereixin oxigen suplementari. 'Paxlovid' ha d'administrar-se com més aviat millor després del diagnòstic de COVID-19 i en els 5 dies següents a l'inici dels símptomes.









Els metges tenen moltes esperances posades en aquest medicament, tal com va comentar el Dr. Miguel Marcos en una entrevista que li va fer aquest mitjà: “Si els bons resultats es confirmen, serà una eina molt important per al control de la malaltia, sobretot en immunodeprimits”.





Així, celebren l'aprovació d'aquest fàrmac, però també l'arribada de qualsevol vacuna, tractament o pretractament com l'OM-85 que ajudin a posar fi a la pandèmia.