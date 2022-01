Les dones més exposades al sol podrien tenir menys risc de patir càncer de mama

En un nou estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Buffalo i la Universitat de Puerto Rico /@EP







L'article, publicat a la revista ' Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ', ha fet ús per al seu desenvolupament un cronòmetre per comparar la pigmentació de la pell en aquelles dones exposades al sol i en aquelles que no estaven exposades al sol, en un total de 307 casos i 328 controls.









"Aquest estudi ha estat únic perquè va ser de dones porto-riquenyes, cosa que ens va permetre veure aquesta associació en una població amb una àmplia gamma de colors de pell i amb alta exposició al sol durant tot l'any", ha afirmat l'autora principal de l'estudi, Jo Freudenheim , professora al Departament d'Epidemiologia i Salut Ambiental de la Facultat de Salut Pública i Professions Sanitàries de la Universitat de Buffalo.





Les evidències existeixen, encara que reconeix l'autora que són inconsistents. Tot i això, ha explicat que l'exposició al sol té efectes sobre la inflamació, obesitat i ritmes circadians . Els estudis anteriors sobre aquesta qüestió s'han fet en llocs que experimenten variacions estacionals a la radiació ultraviolada, inclosos períodes d'exposició baixa o nul·la. En el cas de Puerto Rico no hi ha una fluctuació estacional significativa.





"El risc de càncer de mama va ser menor per a les dones amb major exposició solar acumulada. De manera similar, el risc va ser menor independentment de l'estat del receptor de l'estrògen, e inclús va se menor entre els participants amb un color de pell més fosc", ha assegurat l'investigador, Cruz Nazario.





ALTRES HÀBITS AUGMENTEN EL RISC





Si s'exposa al sol disminueix el risc de patir càncer de mama, per contra, hi ha altres hàbits que l'augmenten. Per exemple, segons una subanàlisi de l'estudi epidemiològic 'EpiGEICAM' de què parlem mesos enrere a Catalunyapress, beure alcohol durant l'adolescència podria augmentar el risc de desenvolupar la malaltia anys més tard.







MILLORES EN ELS TRACTAMENTS





El de mama és un dels càncers més comuns. Si bé és cert que la majoria de dones que ho pateixen aconsegueixen recuperar-se gràcies als avenços de la ciència, encara són moltes les que cada any perden la vida per aquesta causa .





Així doncs, els investigadors no cessen a l'hora d'estudiar la malaltia, els diferents tipus, i buscar tractaments que puguin millorar la qualitat de vida de les pacients així com augmentar la seva taxa de supervivència.





Afortunadament, són molts els avenços que s'estan fent sobre això . Per exemple, el 2019 van trobar dos nous fàrmacs per a càncer de mama resistent en metàstasi . "Aquesta triple combinació ha demostrat que és capaç d'incrementar la supervivència lliure de progressió de malaltia i la supervivència global de les pacients de manera significativa", explicava l'oncòloga Mafalda Oliveira.





Un any més tard, el desembre de 2020, van descobrir que un tipus de càncer de mama podria ser tractat sense necessitat de sotmetre les pacients a quimioteràpia . Es tracta del més comú entre les dones postmenopàusiques, que podrien ser tractades amb hormonoteràpia amb el mateix pronòstic i la mateixa supervivència.









Com dèiem, són molts els avenços que la ciència està aconseguint respecte a aquesta malaltia. I CRIS contra el Càncer anunciava que per al 2040 es podria aconseguir el control complet de la mateixa.