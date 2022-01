Aquestes són les reformes que necessiten els autònoms el 2022

Eduardo Abad en una roda de premsa de UPTA @ep





Eduardo Abad , president de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) , ha explicat que hi ha modificacions del treball autònom que han de ser prioritàries per al govern en aquest nou any que comencem: la cotització per ingressos reals, la modificació fiscal, el subsidi per a majors de 52 anys o el repartiment dels fons de reconstrucció són assumptes que cal abordar urgentment, els autònoms no poden esperar més”.





Reinindicacions d'UPTA per al 2022:





- COTITZACIÓ PER INGRESSOS REALS.





- MODIFICACIÓ FISCAL.





- CANVI ALS INCENTIUS A L'INICI D'ACTIVITAT





- SUBSIDIS PER A MAJORS DE 52 ANYS.





- REPARTIMENT DELS FONS DE RECONSTRUCCIÓ.





- DIGITALITZACIÓ I FORMACIÓ DEL COL·LECTIU.





Des de UPTA consideren que en el primer trimestre s'ha d'establir definitivament el nou sistema de cotització a la Seguretat Social en funció dels ingressos reals . Aquesta, que ha estat una de les principals modificacions del Ministeri que dirigeix Escrivá, encara no s'ha acabat de materialitzar, i “és una necessitat urgent per a milers de persones treballadores autònomes que estan fent un esforç contributiu per sobre de les seves possibilitats, mentre que d'altres milers continuen fent una pírrica aportació al sistema, molt per sota del que haurien de fer”, afirmen des de l'organització d'autònoms.





La reforma fiscal, per a més de dos milions d'autònoms persones físiques, “és una altra de les grans assignatures pendents del Govern de Sánchez”, assenyalen des d'UPTA. En aquest sentit, la posada en funcionament de la primera taula de treball entre les organitzacions de treballadors autònoms i el ministeri d'Hisenda tractarà d'abordar les modificacions pendents principals: mòduls, deduccions, IRPF, etc.





Una altra de les reformes principals que s'haurà d'emprendre amb el Ministeri de Treball, segons UPTA, és el canvi en els incentius a l'autoocupació a través del SEPE i el subsidi per als aturats procedents de l'autoocupació.





De la mateixa manera, l'organització d'autònoms enuncia que a la primera part de l'any portaran a terme les fórmules necessàries per començar la digitalització del nostre col·lectiu a través dels mecanismes formatius existents.





Així mateix, asseguren que el seu objectiu és desenvolupar una transformació del treball autònom mitjançant els fons de reconstrucció, “aquests fons han de ser part fonamental per a la veritable revolució al sector, que dinamitzin l'economia rural i ajudin a establir un treball autònom de qualitat i resistent ", conclouen.