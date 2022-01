El Govern central desautoritza el ministre Garzón i evita pronunciar-se sobre si ha de dimitir

Isabel Rodríguez @ep





La ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha desautoritzat avui el ministre de Consum, Alberto Garzón, assegurant que les seves declaracions en un mitjà britànic contra el sector carni espanyol són opinions "a títol personal" i no del Govern i ha evitat pronunciar-se sobre si ha de dimitir o no o rectificar les paraules.





En aquest sentit i en ser preguntada durant una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press, si creu que el ministre hauria de dimitir com li ha demanat el sector, Isabel Rodríguez s'ha limitat a dir: "això li ho haurà de preguntar" .





La Portaveu de l'Executiu ha evitat en tot moment donar suport al ministre i ha insistit que Alberto Garzón "parlava a títol personal" quan ha dit que és pitjor la carn de les macrogranges que la de la ramaderia extensiva i que es maltracta els animals a Espanya.





"Ell parlava a títol personal", ha insistit la ministra, que ha recalcat que aquesta no és la posició del Govern, sinó que les posicions de l'Executiu en relació amb la ramaderia són els acords que surten del Consell de Ministres i que el president Pedro Sánchez ha realitzat declaracions donant suport al sector ramader del país.





Així, la Portaveu ha tornat a contextualitzar les consideracions del ministre Garzón en un "àmbit personal" i ha insistit en la mateixa idea quan l'han preguntada si el titular de la cartera de Consum hauria de rectificar o dimitir. "Això li ho hauria de preguntar", ha sostingut sense pronunciar-se si ho ha de fer o no, com li han demanat no només el sector, sinó també el president d'Aragó, el socialista Javier Lambán.





Rodríguez ha evitat en tot moment pronunciar-se a aquest respecte malgrat les preguntes i després de ser advertida per la presentadora del programa que no trobava gaire suport al ministre de Consum, Isabel Rodríguez ha insistit que “ell mateix es va fer càrrec de les seves declaracions "afirmant de nou que les havia realitzat "a títol personal".





Per contra, la ministra ha recalcat davant de les afirmacions del ministre de Consum, que el sector ramader i agrícola és prioritari per al Govern com ho demostren les mesures que s'han aprovat per recolzar-lo, entre les quals ha citat l'aprovació de la Llei de la Cadena Alimentària per impedir que els productors hagin de vendre a pèrdues i cobreixin almenys el cost de producció i també l'estratègia duta a terme per aplicar els fons de la PAC.





En aquest sentit, Rodríguez ha insistit a posar en valor el sector ramader com un sector prioritari per a l'Executit, deixant clar que "no s'entén Espanya sense aquest sector" perquè és "fonamental" des d'un punt de vista econòmic, per al sosteniment del medi rural i del medi ambient.





Ha recordat, de fet, el valor de les exportacions, deixant clar que no només compleixen tots els estàndards europeus de qualitat, sinó que els productes que s'exporten són “excel·lents”.





La Portaveu ha defensat a més, que l'agricultura i la ramaderia són un element de cohesió territorial, que garanteixen el desenvolupament rural i ha afegit que de vegades no cal “inventar-se” elements que puguin servir al desenvolupament rural, sinó que cal donar suport a la ramaderia i l'agricultura en aquest sentit.