Aquests són els 132 municipis afectats per la pròrroga del toc de queda

Policia patrullant durant el toc de queda a Barcelona @ep





La Generalitat decreta a 132 municipis un confinament nocturn entre la 1.00 i les 6.00 de la matinada durant dues setmanes, després d'avalar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la seva petició de pròrroga, que inclou sis localitats més que a la resolució anterior.





Havia demanat al TSJC la pròrroga de la restricció de la mobilitat nocturna als municipis de més de 10.000 persones i amb una incidència acumulada de més de 250 casos per 100.000 habitants en set dies, que s'aplicarà a partir d'aquest divendres.





Del total de 132 municipis, 123 ho són per superar aquest llindar d'incidència i nou més per ser municipis illa que envolten aquestes poblacions per evitar la propagació del virus:





ABRERA.

AMPOSTA.

ARENYS DE MAR.

ARGENTONA.

BADALONA.

BADIA DEL VALLÈS.

BALAGUER.

BANYOLES.

BARBERÀ DEL VALLÈS.

BARCELONA.

BERGA.

BLANES.

CALAFELL.

CALDES DE MONTBUI.

CALELLA.

CALONGE I SANT ANTONI.

CAMBRILS.

CANET DE MAR.

CANOVELLES.

CARDEDEU.

CASSÀ DE LA SELVA.

CASTELL-PLATJA D'ARO.

CASTELLAR DEL VALLÈS.

CASTELLBISBAL.

CASTELLDEFELS.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES.

CERDANYOLA DEL VALLÈS.

CORBERA DE LLOBREGAT.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

CUBELLES.

CUNIT.

DELTEBRE.

EL MASNOU.

EL PRAT DE LLOBREGAT.

EL VENDRELL.

ESPARREGUERA.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT.

FIGUERS.

GAVÀ.

GIRONA.

GRANOLLERS.

IGUALADA.

LA BISBAL D'EMPORDÀ.

LA GARRIGA.

LA LLAGOSTA.

LA ROCA DEL VALLÈS.

LA SEU D'URGELL.

L'ESCALA.

LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.

LLEIDA (excepte les EMD de Sucs i Raïmat).

LLIÇÀ D'AMUNT.

LLINARS DEL VALLÈS.

LLORET DE MAR.

MALGRAT DE MAR.

MANLLEU.

MANRESA.

MARTORELL.

MATARÓ.

MOLINS DE REI.

MOLLERUSSA.

MOLLET DEL VALLÈS.

MONTCADA I REIXAC.

MONTGAT.

MONTORNÈS DEL VALLÈS.

MONT-ROIG DEL CAMP.

OLESA DE MONTSERRAT.

OLOT.

PALAFRUGELL.

PALAMÓS.

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.

PALLEJÀ.

PARETS DEL VALLÈS.

PIERA.

PINEDA DE MAR.

PREMIÀ DE DALT.

PREMIÀ DE MAR.

REUS.

RIPOLL.

RIPOLLET.

ROSES.

RUBI.

SABADELL.

SALOU.

SALT.

SANT ADRIÀ DE BESÒS.

SANT ANDREU DE LA BARCA.

SANT ANDREU DE LLAVANERES

SANT BOI DE LLOBREGAT.

SANT CARLES DE LA RÀPITA.

SANT CELONI.

SANT CUGAT DEL VALLÈS.

SANT FELIU DE GUÍXOLS.

SANT FELIU DE LLOBREGAT.

SANT JOAN DE VILATORRADA.

SANT JOAN DESPÍ.

SANT JUST DESVERN.

SANT PERE DE RIBES.

SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

SANT SADURNÍ D'ANOIA.

SANT VICENÇ DELS HORTS.

SANTA COLOMA DE FARNERS.

SANTA COLOMA DE GRAMENET.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.

SITGES.

TARRAGONA.

TÀRREGA.

TERRASSA.

TORDERA.

TORELLÓ.

TORREDEMBARRA.

TORROELLA DE MONTGRÍ.

TORTOSA.

VALLIRANA.

VALLS.

VIC.

VILADECANS.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

VILANOVA DEL CAMÍ.

VILANOVA I LA GELTRÚ.

VILA-SECA.

VILASSAR DE MAR.





MUNICIPIS AFECTATS SENSE COMPLIR INDICADORS.





EL PAPIOL.

LA CANONJA.

LLIÇÀ DE VALL.

MONTMELÓ.

PALAFOLLS.

POLINYÀ.

SANT JAUME D'ENVEJA.

SANTA SUSANNA.

SENTMENAT.