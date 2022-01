CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Arribada dels Reis d'Orient a Barcelona aquesta tarda /@bcncultura





Bona tarda, lectores i lectors!





Som a dia 5 gener i a aquesta hora ja hem començat a viure la tarda més màgica de l'any que servirà de preàmbul d'una de les nits més especials. Els Reis d'Orient han arribat a moltes localitats del món i una d'elles ha estat Barcelona.





Amb vestits nous i en una arribada sense públic a causa de les restriccions per la pandèmia, Melcior, Gaspar i Baltasar han desembarcat al Port del Fòrum carregats d'il·lusió, regals i esperança. "El futur serà, no ho dubteu, molt millor que el passat", ha dit el Rei Blanc. Així doncs, ens acollim a les paraules del savi per encarar el 2022 amb les ganes i la confiança necessàries per sortir-nos del virus que ja fa 2 anys que ens envolta i esperar més bones notícies per a tothom.





