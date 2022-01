Anabel Pantoja comença 2022 a urgències

Anabel Pantoja @ep





Quin regal de Reis avançat ha tingut Anabel Pantoja . I és que la influencer, que ha passat un nadal atípic però d'allò més envejables a les Canàries amb el seu marit, Omar Sánchez , ha començat el 2022 de la pitjor manera possible. A urgències i amb un collarí, com ella mateixa ha desvetllat a través de diverses històries ha compartit a través d'Instagram.





Visiblement adolorida, la neboda d' Isabel Pantoja ha aclarit en primer lloc que no ha tingut cap accident de trànsit i que la raó que l'ha portat a l'hospital ha estat un dolor insuportable de coll pel qual per poc "cau per les escales" aquest matí.





" Porto dues nits dormint fatal, mai m'ha passat això ", ha assegurat a la vora de les llàgrimes, explicant que encara que ha tingut torticoli alguna que altra vegada, mai havia arribat fins a aquest extrem. "He dormit fatal, fatal aquestes dues nits i aquesta última ha estat el pitjor perquè m'he quedat adormida amb dos coixins i m'he despertat que gairebé caic", ha explicat.





Tot i això, el que "no podia imaginar-se" és que la seva visita a l'hospital se saldaria amb una punxada - d'un calmant per a l'intens mal de coll - i un collarí que haurà de portar "durant tres dies". "Estic bé però estic fotuda. Feliços Reis" ha conclòs Anabel, que en aquests moments està intentant localitzar un "fisio d'urgència" per intentar alleujar aquest inesperat contratemps que li ha amargat la nit en què vénen les Majestats d'Orient.