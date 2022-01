Ferida de bala una neboda de George Floyd

Manifestació de Black Lives Matters @ep





La nena de quatre anys ferida de bala en un tiroteig registrat l'1 de gener a la ciutat nord-americana de Houston, situada a l'estat de Texas (sud), ha estat identificada com a Arianna Delane , neboda de George Floyd, que va morir el 2020 a mans d'un policia de Mineàpolis.





El pare de la nena, Derrick Delane, ha detallat que el seu apartament va ser aconseguit per diversos trets durant la matinada de l'1 de gener i que una de les bales va donar a la nena, que estava dormint, segons ha informat la cadena de televisió nord-americana ABC.





"La meva filla va saltar i va dir: 'Papà, m'han donat'. Em vaig sorprendre fins que vaig veure sang i em vaig adonar que veritablement havien donat la meva filla de quatre anys", ha relatat, abans d'afegir que creu que es va tractar de un atac intencionat.





"Per què dispararien contra casa meva?", s'ha preguntat. "La meva filla no ho sap. No ho puc explicar.







Com a pare, se suposa que has de protegir els nens", ha afegit. La nena va ser operada després de patir danys en un pulmó i al fetge, a més de tres costelles trencades.





Per part seva, la Policia de Houston ha assenyalat en un comunicat publicat a través de la xarxa social Twitter que està investigant el succés, abans de manifestar que de moment no hi ha sospitosos ni motius sobre l'incident.





Floyd va ser detingut el maig del 2020 a la sortida d'un establiment per haver utilitzat un bitllet fals per pagar un paquet de cigarrets. Durant l'operatiu, va ser emmanillat i col·locat a terra sobre el pit, mentre que l'agent Derek Chauvin va clavar el genoll sobre el coll de l'home durant nou minuts, malgrat els avisos que no podia respirar.





La seva mort, registrada en un vídeo que va fer la volta al món, va generar una onada d'indignació a nivell global, amb mobilitzacions i marxes que de vegades van derivar en disturbis, i va posar novament sobre la taula el racisme de les institucions nord-americanes.





L'agent va ser sentenciat l'abril del 2021 a 22 anys i sis mesos de presó per la mort de Floyd, i després al desembre es va declarar culpable de violar els drets civils de la víctima, evitant així un altre procés judicial que podria ampliar la pena que li va ser imposada.