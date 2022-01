Són perillosos els castells inflables? Tres menors han mort des del 2014

Castell Inflable @ep





Tres menors d'edat han mort i més de 40 han resultat ferits en castells inflables a Espanya des del 2016, sent el darrer cas el que ha passat aquest dimarts a la localitat valenciana de Mislata , un accident que ha provocat la mort d'una nena de 8 anys i ha deixat ferits vuit menors més.





El febrer de 2016, un nen de 4 anys va morir en un accident en un castell inflable a Sevilla després de caure-hi un altre menor mentre jugaven a l'atracció instal·lada a La Rinconada, en el marc del carnaval de San José.





Així mateix, el maig del 2017 va morir una nena de 6 anys després de sortir volant un castell inflable d'un restaurant de Caldes de Malavella (Girona), un accident que també va deixar sis nens ferits de diferent gravetat. El castell tenia una de les cremalleres laterals sense tancar i va deixar sortir l'aire sobtadament, segons han informat a Europa Press fonts properes al cas.





A més, l'abril del 2014 més de 23 persones, entre adults i nens, van resultar ferides després que cinc atraccions inflables instal·lades en un pàrquing d'Alacant s'aixequés i es desplaces uns metres a causa d'una forta ratxa de vent.





Igualment, el maig d'aquell mateix any, un altre accident a la zona infantil a l'aire lliure d'un centre comercial a Leganés (Madrid), va deixar quatre ferits al sortir l'atracció volant i caure sobre una teulada propera.





Diversos anys abans, al juliol de 2003, una nena de 5 anys va morir en colpejar-se mentre jugava en un castell inflable d'un centre comercial al municipi de Mogán , Gran Canària.





Fora d'Espanya, també s'han registrat accidents d'aquesta mena recentment, com el que va passar a l'illa australiana de Tasmània el desembre del 2021, quan una ràfega de vent va aixecar un castell inflable ubicat a una escola, causant la mort de quatre nens.





Des de FACUA-Consumidors en Acció assenyalen que cal exigir als ajuntaments "que facin inspeccions per garantir tant l'existència de llicències com el funcionament correcte de les atraccions infantils".





L'associació denuncia l'absència de mecanismes de control reglats i reivindica la necessitat d'una normativa que estableixi amb caràcter general mecanismes de control i supervisió.





De l'anàlisi de la desena d'accidents registrats en els darrers anys, es dedueix, segons FACUA, que "la major part d'aquests es produeix per un mal ancoratge al terra de les instal·lacions, un aforament excessiu i la manca de supervisió per part d'un adult".





Segons afegeix, les lesions més freqüents es produeixen a conseqüència de cops produïts per caigudes i xocs entre els mateixos nens, cremades pel frec de les lones, hematomes, contusions i fractures de diversa gravetat.





FACUA també adverteix que la normativa que actualment regula aquest tipus d'activitats varia substancialment d'una comunitat a una altra i això genera "mancances greus".





El Defensor del Poble ja advertia el 2015 que "el marc legal de referència disposa d'uns criteris generals, sense especificar aspectes essencials propis de l'activitat assenyalada", i recomanava "establir un protocol de revisió d'atraccions de fira".





D'altra banda, FACUA assenyala que les assegurances de responsabilitat civil que han de contractar els responsables d'aquestes instal·lacions haurien d'ajustar-se a la gravetat de les conseqüències que tenen els accidents que s'hi poden produir. Les quanties d'aquestes assegurances previstes a diferents normatives autonòmiques són "clarament insuficients", segons indica l'associació.





Per la seva banda, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va publicar una nota el juny del 2018 advertint dels perills dels castells inflables i de les conseqüències fatals que podien passar.





Segons l'OCU, aquest tipus d'atraccions han de complir unes precaucions mínimes, entre elles, no fer-se servir "mai amb vent" (un vent de 15 quilòmetres per hora ja les pot moure); estar ben ancorades; estar vigilades en tot moment per almenys dos monitors; establir torns per edats o estatures; presentar un inflat uniforme; comptar amb un espai lliure al voltant de mínim 2 metres, i tenir els papers en regla.