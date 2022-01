Torna la Pasqua Militar que aquest 2022 realça la tasca de l'Exèrcit en favor de la ciutadania

Felip VI en el discurs de la Pasqua Militar del 2021 / @EP





Felip VI presideix aquest dijous la tradicional cerimònia de la Pasqua Militar, on tant en la seva intervenció com en la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, es posa en relleu la tasca de les Forces Armades (FAS) en favor de la societat després de la seva intervenció al volcà de La Palma o en el procés de vacunació.





El Palau Reial és l'escenari de l'acte, que per segon any, torna a limitar al voltant d'un terç el nombre d'assistents i se suprimeix el còctel al final dels discursos.

A més dels reis i de Robles, hi són presents el president del Govern central, Pedro Sánchez; el ministre de l'Interior, Fernando Gran-Marlaska; el cap d'Estat Major de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, i els comandaments dels tres Exèrcits i de la Guàrdia Civil.





MISSIONS PER A LA CIUTADANIA





La cerimònia ve marcada per les diferents missions adreçades a ajudar la ciutadania en què han participat els tres Exèrcits i la Unitat Militar d'Emergències (UME) durant aquest any, que han donat continuïtat a la tasca que van desenvolupar el 2020 en l'anomenada operació Balmis als primers mesos de la pandèmia.





La col·laboració prestada durant el temporal Filomena el passat mes de gener, a l'emergència del volcà de La Palma, a la repatriació dels col·laboradors afganesos i en el procés de vacunació contra la covid-19 són alguns dels aspectes que Felip VI destaca en les seves paraules.





La Pasqua Militar coincideix amb la participació de més d'un miler de militars, repartits en 150 equips mòbils, a l'operatiu de reforç de les vacunes a tretze comunitats autònomes, així com a Ceuta i Melilla, que se sumen als 1.500 rastrejadors per detectar positius covid i contactes estrets.





RECORD ALS MILITARS EN MISSIONS DE PAU





Tant el rei com la titular de Defensa citen en el seu discurs la cimera de l'OTAN que Espanya organitzarà el 29 i 30 de juny d'aquest any amb motiu del 40è aniversari de l'entrada a l'organització.





Com és habitual, hi ha una menció especial als militars que estan desplegats a les 16 missions de pau en què Espanya participa a l'estranger amb uns 2.400 efectius.





Una d'elles és la de l'OTAN a Letònia, on Espanya compta amb 350 soldats, als quals Robles va visitar el 30 de desembre passat coincidint amb l'escalada de tensió a Ucraïna, a la frontera de la qual l'Exèrcit rus ha estat concentrant forces durant les passades setmanes.





MENYS ASSISTENTS I SENSE REFRIGERI





Com en el 2021, hi ha un nombre més reduït d'assistents al Palau Reial i no tothom presencia l'acte al Saló del Tron, on només hi ha les autoritats i els 16 militars i guàrdies civils que són condecorats pel rei.





La resta de convidats segueixen la cerimònia a través d'una pantalla des del Saló de Columnes un cop hagin participat a la salutació als reis. Després del lliurament dels guardons i els discursos de Robles i el cap de l'Estat, l'acte conclou, ja que no hi ha el tradicional vi espanyol posterior. "La difícil situació sanitària ens impedeix celebrar aquest dia com desitjaríem , ja va lamentar Felip VI a la cerimònia castrense de l'any passat.