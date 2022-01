Les persones que s'hagin contagiat de Covid-19 hauran d'esperar 4 setmanes per rebre la dosi de reforç

Aquelles persones que s'hagin infectat de Covid-19 després de la pauta completa de vacunació hauran d'esperar 4 setmanes després del diagnòstic fins a rebre la dosi de reforç, en cas que els toqui, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a la desena actualització del document 'Estratègia de vacunació davant de COVID-19 a Espanya'.





Tal com recorden a l'informe, es considera persona amb antecedent d'infecció aquella que té una prova positiva d'infecció activa (PDIA) amb data anterior a la vacunació o un resultat positiu d'IgG per serologia d'alt rendiment (ELISA o CLIA), independent de la proteïna detectada. També s'inclouran com a confirmats els considerats així per les CCAA que s'incorporen al registre SERLAB.





En aquest sentit, cal recordar que Sanitat recomana la tercera dosi en persones més grans de 40 anys a partir dels 6 mesos si la darrera dosi administrada a la primovacunació va ser amb vacuna d'ARNm (Pfizer/BioNTech o Moderna), ia partir dels 3 mesos si va ser una vacuna de vector d'adenovirus (AstraZeneca o Janssen).





Tot i així, el Ministeri reitera que es considera prioritària l'administració de dosis de record en persones internes en centres de gent gran i en altres centres sociosanitaris i sanitaris (inclosos centres de dia i centres ocupacionals), independentment de l'edat; persones de 70 i més anys; persones de 60-69 anys; personal sanitari i sociosanitari; i persones que van rebre una dosi de vacuna de Janssen com a primovacunació i aquelles amb pauta homòloga d'Astrazeneca.