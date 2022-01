Els Reis d'Orient arriben a Barcelona amb una predicció: "El futur serà molt millor que el passat"

Els Reis Mags a Barcelona / @EP







Els Reis d'Orient han arribat per mar a Barcelona aquest dimecres a les 16 hores de la tarda a bord del pailebot Santa Eulàlia, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, els ha donat la benvinguda i els ha dit que li consta que els nens i nenes de la ciutat han fet un esforç per complir les restriccions sanitàries aquest any per la pandèmia.





"Vull donar les gràcies als nens i nenes de la ciutat perquè sé que han fet un esforç enorme, no només per garantir la seguretat i la dels seus éssers estimats, sinó perquè tenen molt bon cor i sempre han demostrat una gran capacitat de solidaritat pensant en qui està patint més”, ha dit.





Per això, els ha assegurat que els nens de Barcelona "s'han portat molt bé" i que els pot garantir que es mereixen els regals i l' afecte que porten per a ells.





També els ha transmès que tenen tot el seu suport en el compromís de fer els màxims esforços per aconseguir un món “més just, menys desigual, que reparteixi la riquesa, més sostenible”, i on no hi hagi espai per a cap tipus de discriminació: ni racista, ni masclista, ni lgtbifòbica.





Uns nens en representació de tots els de Barcelona han brindat a Ses Majestats pa i sal en senyal de benvinguda i l'alcaldessa els ha lliurat "la clau màgica" de la ciutat, que els permetran entrar a totes les cases.





REI MELCIOR



Per la seva banda, el Rei Melcior s'ha dirigit als nens per agrair-los el seu comportament responsable i dir-los que saben que estan “donant un exemple de valentia durant la pandèmia”, a la qual cosa ha afegit que estan contents i emocionats de veure que estan bé.





"Teniu la sort de viure en una ciutat que mira al futur, engalanada i enlluernadora, una ciutat on els tres Reis Mags ens sentim com a casa perquè és respectuosa, amigable i generosa, una ciutat que treballa a favor de la natura i que defensa la solidaritat per sobre de tot", ha afegit.





“El futur que ha de venir serà, no ho dubteu, molt millor que el passat; i recordeu que Melcior, Gaspar i Baltasar sempre estarem al vostre costat”, ha conclòs.





ARRIBADA EXCEPCIONAL



Aquest any, de manera excepcional i a causa de les mesures de prevenció sanitària, l'arribada dels Reis s'ha fet sense públic amb l'única presència dels mitjans de comunicació i en un lloc de la costa diferent de l'habitual.





Tot i això, s'ha pogut seguir en directe a través de Barcelona Cultura i les tres televisions públiques -TVE, TV3 i Betevé- han emès una programació especial per explicar i mostrar la seva arribada.





A l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar li ha precedit un acte conduït pel patge Gregori, acompanyat d'alguns representants del seguici reial que a partir de les 18.15 hores desfilarà pels carrers de la ciutat.





El recorregut de la cavalcada seguirà el recorregut habitual, per la qual cosa començarà a l'avinguda Marquès de l'Argentera i finalitzarà a la Font Màgica de Montjüic.





Tot i això, aquest any no es repartiran caramels per evitar aglomeracions i l'Ajuntament de la ciutat ha demanat respectar les bombolles de convivents, mantenir les distàncies i no treure's la màscara durant el seu transcurs.