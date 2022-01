Creixen els positius per Covid-19 a les residències catalanes

Residència, arxiu /@EP





Un total de 288 centres residencials de serveis socials catalans presenten aquest dimecres algun cas actiu de coronavirus entre els residents, 104 més que en el recompte setmanal anterior: 210 residències de gent gran, 44 centres de persones amb discapacitat, cinc centres de salut mental i 29 més d'altres recursos residencials, com ara centres d'infància i de persones en risc d'exclusió.





Segons dades de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, 929 residents són casos confirmats de Covid-19, l'1,6% del total. La darrera setmana -del 26 de desembre a l'1 de gener-, s'han registrat 14 defuncions entre residents i hi ha hagut 68 persones ingressades a l'hospital.





Entre els professionals, 1.676 han donat positiu en els darrers 14 dies, un 3,6% del total, i sis persones estan ingressades a l'hospital, cap a l'UCI.





Per tipologia de centre, a les residències de gent gran hi ha 708 casos actius, l'1,4% dels residents, a 210 residències, i 1.319 professionals afectats, el 3,5% del total; en centres per a discapacitats, hi ha 139 casos actius entre els residents, i 278 professionals afectats, el 3,8% del total; i hi ha 17 casos actius als residents dels centres de salut mental i 26 professionals afectats.





ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL



Els departaments de Salut i Drets Socials han actualitzat les mesures de seguretat de les residències i centres de dia per a gent gran i persones amb discapacitat a l'actual escenari d'impacte de la Covid-19.





En residències i centres de dia que comparteixin instal·lacions amb centres residencials, els professionals que hagin estat cas confirmat amb malaltia lleu o asimptomàtica es podran reincoporar a la feina després de set dies d'aïllament domiciliari, sempre que prèviament a la seva reincorporació estiguin asimptomàtics un mínim de 72 hores i tinguin una PCR que indiqui absència de transmissibilitat.





Els professionals que siguin contacte estret asimptomàtic vacunat o no vacunat es faran PCR seriades i, si el resultat és negatiu, podran continuar treballant.





Per a tots els centres i serveis, en cas que un professional es faci un test al seu domicili i sigui positiu, el Servei de Vigilància Epidemiològica us podrà sol·licitar un test de comprovació al vostre centre de treball o ambulatori.





Pel que fa a les visites a les residències, els usuaris amb malaltia lleu i sense immunosupressió que estan en zona vermella, el dia set del seu aïllament i sempre que hagi passat tres dies asimptomàtic i amb PCR negativa, podrà rebre visites de familiars amb cita prèvia, que hauran de fer en un espai individualitzat per a aquest resident i les seves famílies.

Als centres de dia no integrats en residències, només es faran cribratges a professionals en cas de brot.