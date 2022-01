Polèmica a Igualada perquè Melcior i Gaspar desfilen sense mascareta

Rei Melcior a Igualada /@ajigualada





Els Reis d'Orient han tornat a desfilar pels carrers d'Igualada després que l'any passat les restriccions sanitàries no ho permetessin. Melcior i Gaspar, però, ho han fet sense mascareta, malgrat que les mesures establertes pel Procicat exigien que la portessin. Baltasar, en canvi, i la resta de la comitiva reial, la duien.





Per primera vegada en anys, la cavalcada més antiga de Catalunya, Festa Patrimonial d'Interès Nacional, no ha comptat amb un dels seus trets més característics: els patges enfilant-se en les escales de fusta per entregar els regals per les finestres i balcons.