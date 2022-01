La variant delta és la que predomina a l'UCI del Vall d'Hebron

UCI, arxiu /@EP





La variant delta és la que més predomina en els pacients ingressats per la Covid-19 a la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'Hospital Vall d'Hebron, segons el cap del servei de Medicina Intensiva d'aquest centre hospitalari, Ricard Ferrer.





En una entrevista a EFE, Ferrer ha dit que a la UCI de Vall d'Hebron "pràcticament" no atenen a pacients amb la variant òmicron perquè és una variant que ha aparegut recentment i perquè produeix una simptomatologia menys greu de la malaltia.





D'altra banda, Ferrer ha apuntat que, en la sisena onada, les persones no vacunades es troben en una situació de risc "extrem" perquè hi ha un alt índex d'infecció comunitària arran de l'aparició de la variant òmicron.





El cap del servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Vall d'Hebron ha subratllat que existeix un percentatge menor de persones vacunades que presenten símptomes greus, entre les quals s'inclouen les persones de més de 60 anys que encara no han rebut la tercera dosi.





Ferrer ha declarat que l'Hospital Vall d'Hebron ha hagut de desplegar llits addicionals per fer front a l'increment de pacients perquè la seva Unitat de Vigilància Intensiva està saturada.

També ha destacat que l'hospital disposa d'altres espais per desplegar els llits addicionals, però ha reclamat un increment del personal mèdic per contrarestar les baixes per Covid de sanitaris.