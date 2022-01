Mascaretes, pocs caramels, però molta il·lusió: així han estat les cavalcades catalanes

Rei Baltasar a Barcelona /@bcncultura





Encara que plogués o fos la més serena de les nits, el paraigües era un imprescindible per rebre Ses Majestats d'Orient en la cavalcada de cada cinc de gener a Barcelona: posat a l'inrevés, és ideal per recollir els caramels que llancen des de les carrosses.





Aquesta escena, que està en l'imaginari de molts nens barcelonins, no s'ha produït el 2022, i és que des de les carrosses no s'han llançat caramels per evitar aglomeracions als carrers de la capital catalana, en la que ha estat la primera cavalcada amb persones als carrers des de l'inici de la pandèmia.





Milers d'assistents -concretament 425.000- han acudit als carrers de la ciutat comtal per veure una cavalcada amb 800 participants -menys dels 1.300 habituals- i que ha comptat amb la direcció artística de Marta Almirall i Barbarana Pons.





La cavalcada ha tingut el recorregut de sempre a Barcelona: ha sortit des de Marquès de l'Argentera, ha pujat per Via Laietana fins a Plaça Urquinaona, des d'on ha seguit fins a Catalunya i Universitat. I, des d'aquí, ha continuat pel carrer Sepúlveda fins a Plaça Espanya i l'avinguda Reina Maria Cristina, on ha finalitzat el seu recorregut de gairebé 5 quilòmetres.





ARRIBADA AL PORT DEL FÒRUM





Els Reis d'Orient han arribat a Barcelona per mar, com és habitual des de fa més de 100 anys, a bord del pailebot Santa Eulàlia, que aquest any ha desembarcat a Ses Majestats al Port del Fòrum.





Allà els esperaven per donar-los la benvinguda l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, a més del patge Gregori. Colau ha demanat als Reis "un món més just, més sostenible" en el qual no hi hagi "espai per a cap tipus de discriminació", i en la cavalcada s'ha predicat amb l'exemple: damunt de cada carrossa hi havia un patge que explicaven en llengua de signes l'arribada dels Reis a la ciutat.





En nom de Ses Majestats ha près la paraula el rei Melcior, que ha assegurat que el futur que vindrà "serà molt millor que el passat" i ha dit que els tres savis estaran sempre al costat de la gent. A més de l'absència de caramels, el gran protagonista de la cavalcada d'aquest 2022 ha estat el patge Olmut, un carter gegant de set metres d'altura fet amb les cartes dels nens, que ha simbolitzat la il·lusió col·lectiva.

UNA MATEIXA CARROSSA PER UNIR AMISTATS





A diferència d'altres anys, Melcior, Gaspar i Baltasar han compartit una mateixa carrossa, que a més era nova, per mostrar l'amistat que els uneix, creada per José Menchero. A més, els Mags i els seus sis patges -dos per cada rei- també han estrenat vestuari, dissenyat per Raquel Bonillo.





I, darrere dels Reis, han arribat els regals, amb el patge Omar encapçalant una comitiva en la qual ha destacat un cavall mecànic. En l'últim bloc de la cavalcada els protagonistes han estat els carboners, que han estrenat carrossa -amb mina de carbó inclosa-, dissenyada per Ramon De los Heros i una coreografia de la companyia Brodas Bros.





TARRAGONA RECUPERA L'ARRIBADA PER MAR





Els Reis d'Orient han tornat a desfilar pels carrers de Tarragona, després que l'any passat no ho poguessin fer a causa de la pandèmia. Com és tradicional, han arribat en vaixell al barri mariner del Serrallo i han saludat els centenars d'infants i grans que els esperaven. Després s'han desplaçat fins a l'inici de la cavalcada, a la Part Baixa, i amb tota la comitiva reial formada per més d'una quinzena de carrosses han transitat per carrers del centre fins arribar a la plaça de la Font.





A l'Ajuntament, han rebut les claus de totes les cases de la ciutat de mans de l'alcalde, Pau Ricomà. Tot i no repartir caramels, les cares d'il·lusió i admiració dels nens i nenes han estat un espectacle.

GIRONA DONA XOCOLATINES DE JORDI ROCA





Pel que fa a Girona, els tres Reis han desfilat pels carrers de la ciutat, aquest any però, ho han fet a peu. El recorregut ha estat d'uns 2km, aproximadament i han passejat per les vies dels barris de la Devesa, Santa Eugènia, l'Eixample i el Mercadal.





Enguany, el campament reial també ha canviat de lloc, ubicant-se al camp de Mart de la Devesa. En aquest punt, els infants han pogut veure totes les carrosses estacionades i han saludat a Ses Majestats personalment. La cavalcada ha finalitzat a l'esplanada de la Copa, on s'han fet els parlaments i també hi hagut un espectacle de llum.







Una altra de les novetats d'aquest any ha estat que no s'han repartit caramels durant la cavalcada. Per contra, els Reis d'Orient han donat 16.000 xocolatines cedides pel pastisser Jordi Roca. N'hi havia de tres tipus diferents, una amb la imatge de cada rei, amb una recepta creada especialment pel prestigiós pastisser gironí.

A LLEIDA ARRIBEN EN TREN





Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat a la capital del Segrià a les 17.05 hores i, en aquesta ocasió, ho han fet amb el tren de la Pobla de FGC. Els savis han estat rebuts a l'estació Lleida-Pirineus per l'alcalde, Miquel Pueyo, i altres autoritats locals.





Ses Majestats d'Orient s'han enfilat després a les carrosses i han recorregut diferents carrers de la ciutat per saludar i llençar caramels als milers d'infants, però també adults, que s'han aplegat per donar-los la benvinguda. Lleida ha recuperat la tradicional cavalcada després d'haver-la d'anul·lar l'any passat per la pandèmia tot i que la d'enguany ha estat marcada per la presència de mascaretes a la comitiva reial i també entre els espectadors.