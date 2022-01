El número 41.665 ha estat premiat amb el 'Gosse' del Sorteig Extraordinari d''El Niño', dotat amb 2.000.000 d'euros per sèrie.





El segon premi, dotat amb 750.000 euros per sèrie, ha estat per al número 44.469. Mentrestant, el tercer premi ha estat per al número 19.467, dotat amb 250.000 euros la sèrie.