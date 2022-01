Pasqua Militar. Felip VI: "Cal prestar a les Forces Armades l'atenció que requereixen"

Salutació protocol·lari a la Pascual Militar/ @EP





El Rei ha destacat aquest dijous la necessitat de "seguir prestant" els membres de les Forces Armades "l'atenció que requereixen", cosa que creu que "mereix el seu lliurament" a la defensa d'Espanya "i el seu sacrifici pel bé comú de tots els espanyols".





Felip VI ha dedicat aquestes paraules a "el més valuós" de la institució castrense durant el seu discurs en la celebració de la Pasqua Militar al Palau Reial de Madrid, un acte que aquest any compleix el 240è aniversari de la seva creació pel Rei Carles III .





"No vull acabar les meves paraules sense subratllar la importància per a la Defensa Nacional que té tot el nostre personal; els nostres homes i dones que, dia a dia, demostren ser el més valuós que tenim --ha aprofundit el monarca--. Hem de continuar prestant-los la atenció que requereixen: en la seva pròpia seguretat i en les seves necessitats i desvetllaments”.





Felip VI durant el seu discurs/ @CasaReal





Segons ha subratllat, l'esforç professional dels militars és "clau" per mantenir el seu "intens nivell d'activitat". "La resposta ràpida i eficaç demostrada davant de situacions tan exigents com les que hem viscut no haurien estat possible sense la seva excel·lent preparació i sense la dotació dels mitjans necessaris", ha recordat després d'un any en què les Forces Armades han fet front a missions com l'evacuació de l'aeroport de Kabul, la borrasca Filomena o l'erupció del volcà de La Palma.





Felip VI ha destacat així la "determinació i solidaritat" dels militars, "fidel reflex de la societat", i la seva vocació de servir "pel lliurament a Espanya" i els principis i valors que recullen les Reials Ordenances i els seus compromisos constitucionals.





Tot això ha assegurat que desperta entre el conjunt de la societat "un sentiment legítim d'admiració i estima" que s'engrandeix amb l'eficàcia en el compliment de les missions i "la proximitat i l'exemplaritat" amb què exerceixen les Forces Armades .









El Rei condecorant diferents membres de les Forces Armades/ @CasaReal





En aquest context, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha volgut també dedicar unes paraules als homes i les dones que conformen les Forces Armades i ha assegurat que la seva cura és "una prioritat" per al Govern.











Amb això, ha recordat l'increment de retribucions que va tenir lloc l'any passat i que ha assegurat que es consolida als Pressupostos acabats d'aprovar pel Congrés, o l'impuls a "la necessària" especialització de l'ensenyament militar.





La Ministra de Defensa, Margarita Robles, al seu discurs/ @CasaReal





Robles ha reconegut que els membres de les Forces Armades són capaços "dels sacrificis i heroïcitats més grans" en defensa dels valors constitucionals "que permeten un marc de convivència en democràcia, pau i llibertat".





La ministra a més ha destacat la vàlua de les associacions professionals de les Forces Armades, en un context de desacord entre aquestes i el Ministeri de Defensa després que les associacions decidissin aixecar-se de la taula de l'última reunió denunciant falta de compromisos per continuar augmentant els seus retribucions.