La immunitat col·letiva per òmicron serà temporal i a un preu molt alt

Des que arribés Òmicron a finals de novembre, són molts els experts que han opinat que aquesta variant posarà fi a la pandèmia. Està provocant un augment tan elevat de contagis que quan s'acabi aquesta onada, un gran nombre de persones s'haurà contagiat i tindrà immunitat natural, en molts casos reforçada per l'adquirida amb les vacunes. Però aquesta immunitat serà temporal i s'haurà pagat un preu molt alt per aconseguir-la.





Dues infermeres preparen una vacuna /@EP





Sobre això darrer va parlar el Dr. José Luis Del Pozo en un fil de Twitter fa un parell de setmanes. Va explicar que per acabar amb la pandèmia hi havia dos camins: el lent i el ràpid. I el Govern central havia escollit aquest últim, que comportava un contagi massiu que debilitaria encara més el sistema sanitari.





Així va dir-ho també el Dr. Miguel Marcos en una entrevista amb Catalunyapress, en què va demanar precaució i reduir al màxim les interaccions socials per mitigar el dany que pot causar l'ona òmicron”.









I en aquesta línia també van les opinions d'alguns experts dels Estats Units i Israel. “S'ha parlat molt que aquesta és la gran onada que finalment infectarà la majoria de persones. És possible que amb aquesta onada d'Òmicron arribem a un nivell d'immunitat col·lectiva” , va expressar el doctor Luis Ostrosky, cap de malalties infeccioses amb l'Escola de Medicina McGovern del Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas a Houston.





Però el doctor Gregory Poland, cap del Grup de Recerca de Vacunes de la Clínica Maig, va insistir que això no és tan bona notícia com sembla: "La gent pensa, 'Òmicron no és gran cosa'. És un gran problema. Si no està vacunat, Òmicron és molt important per a vostè”.







LA IMMUNITAT DURARÀ UNS MESOS





Així doncs, Òmicron podrà portar la immunitat de ramat però a un preu molt elevat: més hospitalitzats, més morts i tot per perdre la immunitat en pocs mesos.





Perquè això és el que creuen que passarà. Que de la mateixa manera que la immunitat aconseguida amb les vacunes disminueix amb el pas dels mesos, també es perdrà l'aconseguida per una infecció prèvia. Sobretot si el virus torna a mutar.









"Sempre comencem a veure una disminució dels anticossos al cap de pocs mesos” , va avançar Ostrosky. I Poland va afegir: “Si sorgeix una altra mutació o variant de preocupació que evadeix més completament els anticossos que les persones han acumulat, comencem de nou”.







I això és el que pensa Otrosky que passarà, assegura el mitjà Infobae: que apareixerà una variant de gran conseqüència, que sigui resistent als anticossos naturals, a les vacunes, als tractaments i fins i tot a les pcr.





Per això, opinen que el millor és continuar vacunant, amb fàrmacs adaptats, ja que així s'aconseguirà també una immunitat temporal, però es mitigarà el dany als hospitals i hi haurà menys morts.