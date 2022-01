Disset províncies espanyoles estan en alerta per fred, neu, onades o vent

Pista d'esquí de La Molina @ep





Disset províncies estaran aquest divendres en risc o risc important per temperatures mínimes, nevades, fenòmens costaners, o vent, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).





En concret, a Aragó , Osca estarà en risc per nevades; Astúries en avís taronja per fenòmens costaners; Balears en avís groc per fenòmens costaners; o Cantàbria en avís taronja per fenòmens costaners.





A Castella i Lleó, Burgos , Lleó i Palència estaran en avís groc per nevades; i a Catalunya, Girona per fenòmens costaners, Lleida per nevades i Tarragona per vent i onatge.





A més, les onades tindran en avís taronja a la Corunya, Lugo i Pontevedra ; les nevades en avís groc a Navarra; les onades en avís taronja a Guipúscoa i Biscaia al País Basc; i el vent en avís groc a Castelló a la Comunitat Valenciana.





Aquest divendres a gran part del país s'espera el predomini d'una situació anticiclònica, si bé l'extrem nord peninsular quedarà sota la influència d'un front atlàntic que produirà cels ennuvolats i precipitacions, que s'aniran desplaçant d'oest cap a aquest, sobre el nord i est de Galícia, àrea cantàbrica, alt Ebre i Pirineus.





En zones limítrofes i sistema Ibèric, s'esperen intervals ennuvolats sense descartar algunes pluges febles i disperses; i a la resta de la Península i a les Balears, predomini dels cels poc ennuvolats en general, amb alguns intervals ennuvolats a l'est de l'àrea mediterrània i algunes boires o boires matinals a la Meseta.





A les Canàries, el cel estarà ennuvolat amb precipitacions al nord de les illes de més relleu.





La cota de neu se situa a la serralada Cantàbrica a 1.000/1.400 metres; al Pirineu occidental en 500/1.000 metres pujant a 1.000/1.200 metres; al Pirineu central 900/1.200 metres pujant a 1.000/1.400 metres; al Pirineu oriental 700/1.200 metres; i al sistema Ibèric i nord del Central en 1.000/1.400 metres.





Les temperatures màximes augmentaran a la Meseta i terç oriental. Les mínimes en augment al centre nord i en descens a Andalusia, Múrcia i interior de Galícia. Sense grans canvis a la resta.





L'Aemet preveu gelades en els sistemes muntanyosos de la Península, localment forts als Pirineus, així com en paràgrafs de l'altiplà Nord i del sud-est.





Aquest divendres predominaran els vents de l'oest i nord-oest a la Península i les Balears, amb intervals de fort al litoral Cantàbric oriental, Pirineus, Empordà, Baix Ebre i Menorca. Alisis a les Canàries, amb intervals de fort.