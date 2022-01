Les multes per no portar mascareta podrien haver acabat

Persones usant mascareta pel carrer /@EP





Des de fa dues setmanes és obligatori portar mascareta al carrer, excepte si es practica esport o si s'està amb la bombolla família a la natura. No fer-ne ús podia comportar multes de fins a 100 euros, però això és una cosa que podria haver acabat, segons assegura Confidencial Digital.





La mesura la reclamaven diverses autonomies, en concret set, i es va aprovar mitjançant un decret llei abans de la nit de Nadal malgrat que molts experts la considerin ineficaç o insuficient. El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, va assegurar que era una mesura temporal i el seu objectiu era "acabar amb l'obligatorietat en compte sigui possible".





Però segons apunta el mitjà esmentat, el decret no podrà ser convalidat al Congrés dels Diputats perquè no rebrà els suficients suports parlamentaris.





És per aquesta mateixa raó, diuen, que alguns governs autonòmics han pres la decisió de deixar de sancionar aquells que no ho compleixin: s'haurien acabat les multes de 100 euros per no portar la màscara.





Pel que sembla, sempre segons informació del Confidencial Digital, no han rebut garanties del Ministeri de Sanitat a l'últim Consell Interterritorial de Salut que s'ha dut a terme.









No saben del cert si la mesura seguirà endavant i han optat per deixar de multar. I és que ja compten amb el fet que el Tribunal Constitucional hagi declarat inconstitucionals els dos estats d'alarma imposats pel Govern d'Espanya i, amb això, s'hagin hagut de tornar els diners als ciutadans que van pagar sancions per saltar-se el toc de queda o sortir al carrer sense causa justificada durant el primer confinament.





A més, els governs autonòmics han hagut d'assumir els costos de les reclamacions i no volen haver de tornar a pagar més diners per aquesta raó.