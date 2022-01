Quins passos he de seguir si crec que m'he contagiat de Covid-19?

Una sanitària realitza una prova pcr /@EP





Amb l'alta transmissió comunitària que existeix del coronavirus, és fàcil estar en contacte estret amb un contagiat i haver contret la infecció. Què ha de fer una persona que creu que s'ha pogut encomanar?





REALITZAR-SE UNA PROVA





El primer que cal fer és confirmar el diagnòstic mitjançant un test d'antígens o una prova pcr. Però per això cal esperar almenys tres dies (o cinc si és un test d'antígens i la persona en qüestió no té símptomes) per assegurar que el resultat sigui fiable.





Si el resultat és negatiu i la persona està vacunada, pot seguir la seva vida normal però amb molta precaució, tractant de portar sempre una màscara ffp2 ben ajustada i no estant en contacte sense amb altres persones, sobretot si són de risc. Per contra, si el resultat és positiu, l'infectat s'ha d'aïllar.









AÏLLAR-SE





Això és així perquè, com s'ha dit des de l'inici de la pandèmia, la transmissió del virus es produeix a través de gotes de saliva i aerosols que emetem en parlar, riure, tossir o esternudar. Per això és important romandre tot sol en una habitació que s'ha de ventilar diverses vegades al dia. Si pot ser, s'ha d'usar un bany individual i totes les persones convivents han de fer ús de mascareta a casa.





La quarantena a Espanya, ara mateix, està establerta en set dies tant pels malalts com pels contactes estrets no vacunats. Tot i això, l'OMS segueix recomanant una quarantena de catorze dies.









NOTIFICAR-HO ALS CONTACTES





Per descomptat, després de donar positiu en una prova cal avisar totes les persones amb qui s'hagi tingut contacte estret els dies previs. D'aquesta manera, ells també podran seguir els dos primers passos: fer-se una prova i aïllar-se en cas de positiu o de no estar vacunat.





A més, és important que si l'infectat té fills avisi també a l'escola perquè la resta d'alumnes i el professorat pugui estar alerta i vagi amb compte davant l'aparició de símptomes.





CONTROLAR ELS SÍMPTOMES





El més normal, sobretot entre persones vacunes, és tenir una simptomatologia lleu. Així doncs, símptomes com tos, mal de coll, malestar o cansament solen millorar al cap de pocs dies.





No obstant això, ningú no està exempt de patir complicacions , i han d'estar especialment alerta les persones grans o aquells que tenen patologies prèvies. Si els símptomes no milloren o apareixen altres de nous i més greus, cal cercar ajuda mèdica ràpidament.





Si per exemple es té molta mucositat, és fàcil per a una persona més gran de 60 anys desenvolupar una pneumònia. O acabar deshidratat després d'una diarrea.





Per tenir un control més gran de la situació, els experts recomanen tenir un mesurador d'oxigen per poder veure que la saturació està sempre per sobre del 95%. Si comença a baixar cal avisar un metge.





DESCANSAR I HIDRATAR-SE





Com amb qualsevol altre virus, és important per recuperar-se ràpid beure molta aigua i descansar . És la millor manera dajudar el cos a vèncer el virus. A més, és possible que el metge recomani prendre paracetamol si es té febre o algun fàrmac antiviral si és una persona de risc.





VACUNAR-SE





Després de la recuperació, és important vacunar-se . De fet, des de Sanitat han informat que qualsevol persona que tingui la pauta completa des de fa més de sis mesos i es contagiï d'òmicron, podrà rebre la seva dosi de reforç tan sols quatre setmanes després del positiu.