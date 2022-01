L'OMS ja vigila la nova variant detectada a França

La doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha aclarit que des de l'organisme ja estan supervisant la subvariant B.1.640.2, detectada recentment a França i que porta per nom IHU, si bé aclareix que "no està circulant gaire activament".





Un jove acudeix a rebre la vacuna contra el Covid-19 /@EP





En concret, ha detallat que és una subvariant del cep B.1.640, els primers casos del qual van ser detectats el setembre del 2021 en una sèrie de països i que ja es va categoritzar com una variant "sota supervisió" per l'OMS al novembre d'aquest mateix any.





Aquesta variant representa menys d'1 per cent de les mostres a França . Hi ha dos subvariants: la B.1.640.1 i la B.1.640.2, i és important que les seguim, per la quantitat de mutacions amb què compta, però no està circulant gaire activament”, ha postil·lat Van Kerkhove.









"És força comú que aquesta situació passi", ha tranquil·litzat l'epidemiòloga de l'OMS, que ha posat èmfasi que "les vacunes actuals contra la Covid-19 funcionen per a totes les variants actives".





CEP MENYS ACTIVA





"És una soca menys activa i que encara està sent avaluada", ha informat per la seva banda la directora del Departament d'Immunització de l'OMS, Kate O'Brien. "És una variant que potser està augmentant la seva prevalença . Comptem amb proves específiques de la mateixa, però està pendent d'una anàlisi més profunda", ha precisat.





Com Van Kerkhove, O'Brien ha volgut recalcar el paper de les vacunes per protegir de casos greus de la malaltia, "com s'està veient amb Òmicron". "L'exercici de les vacunes funciona fins i tot amb aquestes variants", ha reiterat l'experta.





Aquesta nova soca ha rebut el nom d'IHU per les sigles de l'Institut Hospitalari Universitari Méditerrannée de Marsella (França). Segons les primeres anàlisis, té 46 mutacions i 37 delecions que van donar com a resultat 30 substitucions d'aminoàcids i 12 delecions.





El seu genotip va portar a crear un nou llinatge, el B.1.640.2, que és un grup germà filogenètic de l'antic llinatge B.1.640, anomenat B.1.640.1. Els dos llinatges difereixen en 25 substitucions de nucleòtids i 33 delecions.