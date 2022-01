Mor Peter Bogdanovich als 82 anys, un dels principals directors de la revolució del Nou Hollywood

Peter Bogdanovich @ep





El director de cinema nord-americà Peter Bogdanovich, responsable entre altres de 'L'última projecció' o 'Lluna de paper', ha mort als 82 anys d'edat, segons ha confirmat la seva família.





Bogdanovich ha mort per causes naturals poc abans de les 01.00 de la matinada (hora local nord-americana), d'acord amb un comunicat remès per la seva filla, Antonia Bogdanovich. "Ens agradaria demanar-li respecte per la nostra privadesa mentre lamentem la mort del nostre ser estimat, aquest home meravellós", segons un comunicat recollit per la cadena NBC.





El director novaiorquès deixa un extraordinari llegat com un dels grans representants de l'anomenat Nou Hollywood, un corrent cinematogràfic de marcat caràcter contracultural i amb una nítida influència europea, així com porta d'entrada a llegendaris directors com Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese o George Lucas, gràcies en part a un altre dels seus grans èxits i homenatge a la comèdia física de les albors del cinema, 'Què em passa, Doctor?', amb Ryan O'Neal i Barbra Streisand.





No obstant això, la seva figura ha estat objecte de múltiples reapreciacions amb el pas dels anys, donada el seu tumultuosa carrera professional, esquitxada de fracassos, demandes i decisions econòmiques catastròfiques com la que li va portar a comprar els drets de la seva pellícula 'Tothom va riure' en 1981, desencantat amb la promoció que l'estudi va fer del film, la qual cosa li portaria a declarar-se en fallida quatre anys després i a enganxar-se a les drogues, com el director reconeixeria posteriorment.





Bogdanovich també va haver de sortir al pas de les acusacions formulades al seu moment per l'amo del magazín 'Playboy', Hugh Hefner, qui va dir del director que va seduir a la --en aquells dies menor d'edat-- germanastra petita de la seva antiga companya sentimental, Dorothy Stratten, qui al seu torn havia estat assassinada en 1980 pel seu ex-marit, Paul Snider.





El director va negar totes les acusacions encara que finalment va acabar contraient matrimoni amb la jove Louise Stratten en 1988, anys en els quals el director va començar un distanciament amb la producció cinematogràfica per dedicar-se a la seva faceta crítica.





La seva última pellícula, 'Lío en Broadway', va ser estrenada pràcticament sota el radar en 2014, però en els últims anys la figura de Bogdanovich va tornar a adquirir prominència amb la seva participació en la restauració de 'L'altra cara del vent', la pellícula inacabada d'Orson Welles i en part una exploració de la relació entre els dos directors, estrenada per la plataforma Netflix en 2018.