Una embarassada perd el seu nadó després de negar-li l'accés a l'hospital per les mesures anticovid

Una dona embarassada /@EP





Una dona embarassada va perdre el nadó a la ciutat xinesa Xi'an perquè, a causa de les mesures anticovid, li van negar l'accés a l'hospital.





Els ciutadans d'aquesta ciutat estan sotmesos a un confinament dur. Estan tancats a casa i l'oci, les botigues i el transport públic estan tancats. Des del 9 de desembre han comptabilitzat 1.793 casos; 189 en les últimes hores.





Per això, també hi ha restriccions a la sanitat. Els treballadors del centre sanitari van negar l'entrada a l'edifici a la dona perquè per accedir-hi es necessita una prova negativa de Covid-19 però la que ella portava havia expirat quatre hores abans.





Mentre esperava fora, la dona va començar a sagnar i finalment la van ingressar a l'hospital. Però va ser massa tard i el nadó va perdre la vida.





Els funcionaris que van tractar el cas d'aquesta embarassada de vuit mesos han estat acomiadats. També els dos caps del departament han perdut els llocs de treball i un gerent general ha estat suspès.





Això és així perquè les investigacions sobre aquests fets, que van passar el dia 1 de gener passat, han conclòs que la mort del nadó es va deure a una negligència mèdica. Des del govern xinès han demanat a l'hospital que es disculpin públicament i que no tornin a negar l'accés a ningú davant d'una situació d'emergència.