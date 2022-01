Araujo té una fractura a la mà dreta i haurà de passar per quiròfan

El jugador blaugrana Ronald Araújo /@EP





El defensa del FC Barcelona Ronald Araujo té una fractura al segon i al tercer metacarpià de la mà dreta i l'hauran d'operar aquest divendres, ha confirmat aquest dijous el club blaugrana.





"El jugador serà intervingut quirúrgicament aquest divendres a càrrec del doctor Xavier Mir sota la supervisió dels serveis mèdics del club. Es facilitarà un nou comunicat quan finalitzem la intervenció", va informar l'entitat catalana.





El central uruguaià va ser titular i va disputar 45 minuts del duel de Copa del Rei contra el Linares, disputant la primera part sencera, però va ser substituït en el descans per Gerard Piqué. En total, ha jugat 20 partits i ha marcat dos gols aquesta temporada.





Per la seva banda, el migcampista Frenkie De Jong té una elongació al soli de la cama esquerra i serà baixa en els propers partits. El neerlandès, que va entrar per Riqui Puig en començar la segona part del duel, va haver de ser substituït per Álvaro Sanz als 74 minuts de joc. Aquesta temoprada ha disputat 22 partits, amb un gol i dues assistències.