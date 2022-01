Austràlia impedeix l'accés a Djokovic en considerar que no compleix l'"exempció mèdica"

El tennista Novak Djokovic durant un partit /@EP





El govern d'Austràlia ha impedit finalment l'ingrés al país del tennista serbi Novak Djokovic, número u del món, en no tenir en regla el visat i "no complir" l'exempció mèdica per la qual se l'havia autoritzat un dia abans a disputar l'Open australià, primer 'grand slam' de la temporada.





Djokovic, que ha estat retingut a l'aeroport de Melbourne durant vuit hores, segons ha explicat el seu pare a l'emissora de ràdio sèrbia B92, no ha pogut entrar a Austràlia en un vol procedent de Dubai. 'Nole' havia estat autoritzat un dia abans i hi anava disposat a renovar el seu títol a la pista ràpida australiana.





No obstant això, tot va canviar aquest dimecres, quan les autoritats del país van negar amb rotunditat que Djokovic tindria un tracte de favor si no complia l'exempció mèdica a causa d'un procés al·lèrgic, una recent intervenció quirúrgica o algun altre motiu que hagués convençut el torneig. Però no ha estat així.





La sol·licitud de Djokovic ha estat rebutjada, segons informa el diari local 'The Age', perquè no proporciona "les proves adequades" per entrar a Austràlia i serà retornat al seu país. La policia australiana va dir que s'estan assegurant que "totes les persones que arribin a les seves fronteres compleixin les lleis i els requisits d'entrada".





Confirmant les paraules del ministre de Sanitat australià, la policia del país afegeix que el visat de Djokovic ha estat "conseqüentment cancel·lat". Els estrangers "als qui se'ls cancel·li la visa seran detinguts i deportats d'Austràlia", ha dit també en un comunicat la policia australiana.





DJOKOVIC, VUIT HORES RETINGUT A L'AEROPORT





Segons els informes, el seu pare, Srdjan, va dir a una emissora local que el seu fill estava "aïllat en una habitació" a l'aeroport sense el seu equip i que estava detingut sota vigilància policial. "No tinc idea del que està passant. Han tingut captiu el meu fill durant cinc hores", va indicar el pare de 'Nole' quan encara n'hi quedaven tres més sota custòdia policial.





El president serbi, Aleksandar Vucic, també va aportar noves informacions a través d'Instagram en parlar per telèfon amb el jugador. "Acabo de parlar per telèfon amb Novak. Li he dit que tot Sèrbia està amb ell i que les nostres autoritats estan prenent totes les mesures per aturar l'assetjament al millor tennista del món al més aviat possible", va sentenciar.





Hores abans, el Primer Ministre d'Austràlia, Scott Morrison, ja va deixar clar que el tennista serbi Novak Djokovic no jugaria el torneig sense evidències. "Estarà en el proper avió a casa" si no presenta evidències que donin suport a l'exempció mèdica que ha obtingut per poder entrar al país malgrat que no se sap oficialment si té o no la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.





DJOKOVIC PRENDRÀ ACCIONS LEGALS





A última hora de dimecres, el diari local 'The Age' va apuntar que els advocats de Novak Djokovic ja estan "en procés d'impugnar la decisió" i prendran accions legals contra el Govern d'Austràlia i els fets a l'aeroport.





El número u del món de l'ATP va abandonar l'aeroport evitant els mitjans de comunicació i els aficionats per instal·lar-se en un hotel de Melbourne a l'espera d'aquesta possible impugnació, segons l'edició digital d'aquest diari.





NADAL: DJOKOVIC ÉS LLIURE, PERÒ HI HA CONSEQÜÈNCIES





El tennista manacorí Rafa Nadal va assegurar que li sap greu la situació per la qual està passant el número u del món i va opinar que tot i que és "lliure per prendre les seves decisions" ha de saber que tot té "conseqüències".







"Crec que que si volgués, estaria jugant aquí a Austràlia sense cap problema. Ell va prendre les seves decisions i tothom és lliure de prendre decisions, però després hi ha conseqüències", va assenyalar dijous en roda de premsa.