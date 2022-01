El president de Kazakhstan dóna ordre de disparar a matar "sense advertiment" contra els manifestants

El president de Kazakhstan , Kasim Jomart Tokayev @ep







El president de Kazakhstan , Kasim Jomart Tokayev , ha anunciat aquest divendres que ha donat ordre de disparar a matar sense advertència prèvia als manifestants, a qui considera "terroristes", implicats en les últimes protestes al país, que tenen el seu epicentre a la ciutat d'Almaty.





" He ordenat als cossos de seguretat i a l'Exèrcit que disparin a matar sense advertència ", ha manifestat el mandatari durant un discurs a la nació, en què ha descartat negociar amb els manifestants, tal com ha recollit el portal kazakh de notícies Khabar 24.





Així, ha titllat d'"estupidesa" les crides "des de l'estranger" per a "una negociació entre els bàndols per resoldre els problemes políticament". "Potser és possible negociar amb criminals i assassins?", s'ha preguntat, abans d'incidir que les autoritats fan front a "criminals armats i entrats, tant nacionals com estrangers".





En aquest sentit, ha posat èmfasi que "l'operació antiterrorista continua al país" i ha afegit que "hi ha una feina a gran escala i ben coordinada que està sent portada a terme per la Policia, la Guàrdia Nacional i l'Exèrcit per establir la llei i l'ordre, en línia amb la

Constitució"





"La situació a Almaty, Aktobe i la regió d'Almaty es va estabilitzar ahir. La introducció de l'estat d'emergència està donant resultats. La legalitat constitucional està sent restaurada a tot el país", ha assegurat.





D'aquesta manera, ha reiterat que "a criminals terroristes així cal eliminar-los com més aviat millor", abans de donar les gràcies al president rus, Vladimir Putin, per respondre a la seva petició per a l'enviament de tropes al país per garantir la seguretat davant les protestes .