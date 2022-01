Detenen a Sevilla la mare que va segrestar els seus fills per impedir que rebessin la vacuna

Guàrdia Civil @ep





La mare dels dos menors edat la desaparició dels quals havia denunciat el seu pare, veí de Mairena de l'Aljarafe (Sevilla) , després d'incomplir ella el règim de custòdia compartida que regia respecte als nens, s'ha personat aquest dimecres al migdia en seu judicial i ha fet entrega de tots dos, sent immediatament arrestada per un presumpte delicte de sostracció parental.





Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, després de la denúncia del progenitor, els investigadors van aconseguir esbrinar el parador dels nens, situant-los en un municipi de Portugal. És més, aquest dimarts passat, els agents visitaven el mateix carrer del municipi lusità on s'alça l'immoble on hi havia els menors, amb la col·laboració de les forces policials de Portugal.





Després d'això, la mare dels mateixos ha fet entrega de tots dos aquest mateix dimecres a seu judicial, a Sevilla. Amb motiu d'això, la Guàrdia Civil l'ha detingut per un presumpte delicte de sostracció parental, extrem que investiga del Jutjat d'Instrucció número deu de Sevilla, ja que els menors han estat lliurats al pare.





Recordem que recentment, el pare d'aquests dos menors de 14 i 12 anys denunciava la desaparició dels mateixos a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Joan d'Aznalfarache, localitat veïna de Mairena, fent-se finalment càrrec de l'assumpte la Policia Judicial del lloc de la Guàrdia Civil d'aquesta darrera localitat, on resideix el pare dels menors.





Hauria estat a començaments de novembre quan la mare dels nens hauria incomplert la seva obligació de lliurar-los al seu pare gràcies al règim de custòdia compartida, una situació que persistia fins ara, derivant això de la negativa de la dona al fet que els seus fills siguin vacunats contra el Covid-19, estant actualment plenament en marxa la vacunació per a la població infantil.





La denúncia, en aquest sentit, va ser formulada després que el pare dels menors tingués constància de la desaparició dels menors, doncs aquest home pensava que després de deixar el domicili habitual de la mare, ubicat a Tomares, els nens seguien al costat d'ella a Jerez de la Frontera (Cadis).





De qualsevol manera, la representació judicial d'aquest home indicava dies enrere que en pesa una resolució del Jutjat de Família número 17 de Sevilla que davant la postura de la mare, dictava la retirada del règim de custòdia compartida que pesava sobre els menors i l'atribució temporal de la custòdia al pare.