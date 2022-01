Associen la vacuna a un petit augment temporal de la durada del cicle menstrual

Una dona amb dolor a causa de la menstruació @ep





Les dones que van rebre una dosi de la vacuna Covid-19 van tenir un augment de la durada del cicle de gairebé un dia durant un únic cicle, en comparació amb les dones no vacunades, segons un estudi finançat pels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units i publicat a la revista 'Obstetrics & Gynecology'. L'augment de la durada del cicle no es va associar a cap canvi en el nombre de dies de sagnat.





Els autors, dirigits per la doctora Alison Edelman, de la Universitat de Salut i Ciències d'Oregon (Estats Units) , assenyalen que els cicles menstruals solen variar lleugerament d'un mes a un altre, i que l'augment observat es troba dins del rang de variabilitat normal.





Afegeixen que calen investigacions addicionals per determinar com la vacunació amb COVID-19 podria influir potencialment en altres característiques menstruals, com els símptomes associats (dolor, canvis d'humor, etc) i les característiques del sagnat (inclosa la intensitat del flux).





" És tranquil·litzador que l'estudi hagi trobat només un petit canvi menstrual temporal en les dones --subratlla la doctora Diana W. Bianchi, directora de l'Institut Nacional de Salut Infantil i Desenvolupament Humà Eunice Kennedy Shriver (NICHD per les sigles en anglès)-- . Aquests resultats proporcionen, per primera vegada, una oportunitat per assessorar les dones sobre el que poden esperar de la vacunació amb COVID-19 perquè puguin planificar en conseqüència”.





La doctora Bianchi afegeix que fins ara s'havien fet poques investigacions sobre com les vacunes contra la COVID-19 o les vacunes contra altres malalties podrien influir al cicle menstrual.





El NICHD i l'Oficina de Recerca sobre la Salut de la Dona dels NIH dels Estats Units van finançar l'estudi, que formava part dels 1,67 milions de dòlars concedits a cinc institucions per explorar els possibles vincles entre la vacunació contra la COVID- 19 i els canvis menstruals.





Els autors de lestudi van analitzar dades no identificades duna aplicació de seguiment de la fertilitat, Natural Cycles. Les usuàries introdueixen dades sobre la seva temperatura i els seus cicles menstruals i poden donar el seu consentiment per a l'ús de les dades desidentificades per a la investigació.





En el cas de les persones vacunades, les dades procedien de tres cicles consecutius abans de la vacunació i de tres cicles consecutius més, inclòs el cicle o els cicles en què va tenir lloc la vacunació. Per a les dones no vacunades, les dades es van recollir durant sis cicles consecutius. De les 3.959 participants de l'estudi, 2.403 estaven vacunades i 1.556 no estaven vacunades.





La majoria de les vacunades van rebre les vacunes de Pfizer i Moderna . De mitjana, la primera dosi de vacunació es va associar amb un augment de 0,71 dies a la durada del cicle i la segona dosi amb un augment de 0,91 dies.





Per tant, les participants vacunades en dos cicles van tenir un augment de menys d'un dia a cadascun dels cicles de vacunació. No hi va haver canvis en el nombre de dies de sagnat menstrual de les persones vacunades. Els investigadors no van observar cap canvi significatiu en la durada del cicle per a les usuàries de l'aplicació no vacunades.





Un subgrup d'usuaris de l'app que va rebre dues dosis de la vacuna al mateix cicle menstrual (358 usuàries) va tenir un augment mitjà més gran de la durada del cicle de dos dies. No obstant això, aquest canvi sembla disminuir en els cicles posteriors, cosa que indica que els canvis menstruals probablement siguin temporals.